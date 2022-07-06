Єзерський: Непрості часи були біля столиці
Головний тренер юнацької збірної з футболу пригадав ті жахіття, які створили росіяни у Києві та поблизу столиці України. Володимир Єзерський розповів, що ворог зайшов у його рідний район – Бучацький. Увесь світ побачив звірства, які зробили росіяни з мирними українцями.
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Футбольний наставник й до нині перебуває в організації самооборони. Єзерський сподівається, що українські війська зможуть повернути назад усі тимчасово окуповані території.
Непростий період, серйозний виклик був у нашої країни. Я саме проживаю в Бучанському районі. Великою мірою за декілька днів ворог був біля Києва, тому довелося взяти зброю. Непрості часи були біля столиці, я був тут під час усіх цих подій. Станом на сьогодні досі перебуваю в організації самооборони. Дай Боже, щоб ці події не повторилися. Хочеться, щоб взагалі якомога швидше настав мир в Україні та щоб ми повернули свої території,
– сказав тренер юнацької збірної України.
Нагадаємо, що у квітні з'явилась інформація про Єзерського, який близько одного місяця воював у складі одного з добровольчих батальйонів. Про це розповів аналітик національної команди U-21 Євген Гресь.
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