Єзерський: Непрості часи були біля столиці

Головний тренер юнацької збірної з футболу пригадав ті жахіття, які створили росіяни у Києві та поблизу столиці України. Володимир Єзерський розповів, що ворог зайшов у його рідний район – Бучацький. Увесь світ побачив звірства, які зробили росіяни з мирними українцями.

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Футбольний наставник й до нині перебуває в організації самооборони. Єзерський сподівається, що українські війська зможуть повернути назад усі тимчасово окуповані території.

Непростий період, серйозний виклик був у нашої країни. Я саме проживаю в Бучанському районі. Великою мірою за декілька днів ворог був біля Києва, тому довелося взяти зброю. Непрості часи були біля столиці, я був тут під час усіх цих подій. Станом на сьогодні досі перебуваю в організації самооборони. Дай Боже, щоб ці події не повторилися. Хочеться, щоб взагалі якомога швидше настав мир в Україні та щоб ми повернули свої території,

– сказав тренер юнацької збірної України.

Нагадаємо, що у квітні з'явилась інформація про Єзерського, який близько одного місяця воював у складі одного з добровольчих батальйонів. Про це розповів аналітик національної команди U-21 Євген Гресь.

До слова. Володимир Єзерський з серпня 2021 року очолює юнацьку збірну України з футболу. На її чолі наставник провів вже 6 матчів.