Евро под вопросом: Коноплянка получил неутешительный диагноз после тренировки в сборной Украины
У полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, который получил травму на тренировке национальной команды перед игрой с Казахстаном, диагностирован надрыв задней поверхности бедра.
Источник:УАФ
По словам главного врача сборной Украины Артура Глущенко, на восстановление Коноплянке понадобится примерно полтора месяца.
К слову Коноплянка пропустит матч сборной Украины против Казахстана
Таким образом, ориентировочно Коноплянка вернется на поле в середине мая, когда завершится чемпионат Украины и начнется подготовка сборной к Евро-2020.
Последний тур чемпионата запланирован на 15 мая. В итоге опытный игрок рискует остаться вне заявки сборной Украины на Евро-2020.
Другие кадровые потери сборной Украины
- Во время мартовских матчей отбора на ЧМ-2022 Андрей Шевченко не может рассчитывать сразу на нескольких футболистов линии атаки.
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- Игрок английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко покинул лагерь сборной Украины перед игрой с Финляндией. Ярмоленко не успел восстановиться от травмы.
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