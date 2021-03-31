У полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, который получил травму на тренировке национальной команды перед игрой с Казахстаном, диагностирован надрыв задней поверхности бедра.

По словам главного врача сборной Украины Артура Глущенко, на восстановление Коноплянке понадобится примерно полтора месяца. К слову Коноплянка пропустит матч сборной Украины против Казахстана Таким образом, ориентировочно Коноплянка вернется на поле в середине мая, когда завершится чемпионат Украины и начнется подготовка сборной к Евро-2020. Последний тур чемпионата запланирован на 15 мая. В итоге опытный игрок рискует остаться вне заявки сборной Украины на Евро-2020. Другие кадровые потери сборной Украины Во время мартовских матчей отбора на ЧМ-2022 Андрей Шевченко не может рассчитывать сразу на нескольких футболистов линии атаки.

Не смогли прибыть в сборную Украины два игрока Динамо – Виктор Цыганков и Артем Беседин. У футболистов травмы.

Игрок английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко покинул лагерь сборной Украины перед игрой с Финляндией. Ярмоленко не успел восстановиться от травмы.