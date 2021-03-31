У півзахисника збірної України Євгена Коноплянки, який отримав травму на тренуванні національної команди перед грою з Казахстаном, діагностовано надрив задньої поверхні стегна.

За словами головного лікаря збірної України Артура Глущенко, на відновлення Коноплянці знадобиться приблизно півтора місяці. До слова Коноплянка пропустить матч збірної України проти Казахстану Таким чином, орієнтовно Коноплянка повернеться на поле в середині травня, коли завершиться чемпіонат України почнеться підготовка збірної до Євро-2020. Останній тур чемпіонату запланований на 15 травня. У підсумку досвідчений гравець ризикує залишитися поза заявкою збірної України на Євро-2020. Інші кадрові втрати збірної України Під час березневих матчів відбору на ЧС-2022 Андрій Шевченко не може розраховувати відразу на декількох футболістів лінії атаки.

Не змогли прибути у збірну України два гравці Динамо – Віктор Циганков та Артем Бєсєдін. У футболістів травми.

Гравець англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко покинув табір збірної України перед грою з Фінляндією. Ярмоленко не встиг відновитися від травми.