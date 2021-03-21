Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду нападающего Днепра-1 Артема Довбика. Причиной таких перемен являются мышечные травмы Артема Беседина и Виктора Цыганкова.

Также стало известно, что Тарас Степаненко не успеет восстановиться к матчам с Францией (24 марта), Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта). А положительные тесты на COVID-19 оставили за бортом этого сбора Игоря Харатина и Виктора Корниенко.

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Довбик – дебютант сборной

Артем Довбик ранее вызывался в сборную, но дебютировать еще не успел. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 1 ассист в 21-м матче за Днепр-1.



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