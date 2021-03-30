Сборная Украины по футболу понесла очередные кадровые потери. Многолетний лидер украинской сборной Евгений Коноплянка не поможет команде в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана.

У Коноплянки травма

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время пресс-конференции сообщил, что Коноплянка пропустит игру против Казахстана.

Стоящее Время на первую победу в отборе: анонс матча Украина – Казахстан

Шевченко заявил, что Евгений Коноплянка получил травму 29 марта во время тренировки команды. О характере повреждения не уточняется.

В то же время пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков сообщает, что Коноплянка пропустит 6 недель.

Кадровые потери сборной Украины

Во время мартовских матчей отбора на ЧМ-2022 Андрей Шевченко не может рассчитывать сразу на нескольких футболистов линии атаки.

Не смогли прибыть в сборную Украины два игрока Динамо – Виктор Цыганков и Артем Беседин. У футболистов травмы.

Игрок английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко покинул лагерь сборной Украины перед игрой с Финляндией. Ярмоленко не успел восстановиться от травмы.

Из-за коронавируса Шевченко не мог рассчитывать на хавбека венгерского Ференцвароша Игоря Харатина. Также травмы получил полузащитник Шахтера Тарас Степаненко.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21: 45.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу​