Коноплянка пропустит матч сборной Украины против Казахстана
Сборная Украины по футболу понесла очередные кадровые потери. Многолетний лидер украинской сборной Евгений Коноплянка не поможет команде в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана.
Источник:24 канал
У Коноплянки травма
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время пресс-конференции сообщил, что Коноплянка пропустит игру против Казахстана.
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Шевченко заявил, что Евгений Коноплянка получил травму 29 марта во время тренировки команды. О характере повреждения не уточняется.
В то же время пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков сообщает, что Коноплянка пропустит 6 недель.
Кадровые потери сборной Украины
- Во время мартовских матчей отбора на ЧМ-2022 Андрей Шевченко не может рассчитывать сразу на нескольких футболистов линии атаки.
- Не смогли прибыть в сборную Украины два игрока Динамо – Виктор Цыганков и Артем Беседин. У футболистов травмы.
- Игрок английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко покинул лагерь сборной Украины перед игрой с Финляндией. Ярмоленко не успел восстановиться от травмы.
- Из-за коронавируса Шевченко не мог рассчитывать на хавбека венгерского Ференцвароша Игоря Харатина. Также травмы получил полузащитник Шахтера Тарас Степаненко.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу
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