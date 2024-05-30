Левандовски в составе: тренер сборной Польши вызвал уроженца Украины на Евро-2024

Михал Пробеж выбрал 29 игроков, которые будут готовиться к выступлениям на чемпионате Европы. Полякам предстоит сыграть против французов, нидерландцев и австрийцев.

Уже через две недели в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. 24 сборные примут участие в турнире, разделившись на шесть групп по четыре команды.

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Все сильнейшие в составе

Наставники сборных уже постепенно объявляют заявки на Евро-2024. Свой расширенный список из 29-ти игроков представил и коуч Польши Михал Пробеж.

Наставник не забыл о лидерах команды, на Евро должны выступить Левандовски, Щенсны, Зелински, Милик и Кивиор. Поскольку заявка должна включать 26 футболистов, Пробежу до 8 июня придется еще трех отсеять.

Вратари:

Войцех Щенсны (Ювентус)

Лукаш Скорупски (Болонья)

Марцин Булка (Ницца)

Оливер Зых (Буща)

Защитники:

Бартош Берешински (Эмполи)

Ян Беднарек (Саутгемптон)

Бартош Саламон (Лех)

Павел Давидович (Верона)

Якуб Кивиор (Арсенал)

Павел Бохневич (Херенвен)

Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)

Себастьян Валюкевич (Эмполи)

Полузащитники:

Никола Залевски (Рома)

Якуб Модер (Брайтон)

Тарас Романчук (Ягеллония)

Якуб Пиотровски (Лудогорец)

Бартош Слиш (Атланта Юнайтед)

Дамиан Шимански (АЕК)

Себастьян Шимански (Фенербахче)

Петр Зелински (Наполи)

Камиль Гросицки (Погонь)

Михал Скураш (Брюгге)

Пшемыслав Франковски (Ланс)

Кацпер Урбански (Болонья)

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Нападающие:

Роберт Левандовски (Барселона)

Аркадиуш Милик (Ювентус)

Кшиштоф Пентек (Истанбул Башакшехир)

Карол Свидерски (Верона)

Адам Букса (Антальяспор)

Украинец в "Кадре"

Стоит отметить, что вызов в сборную Польши получил опорный полузащитник Тарас Романчук. 32-летний футболист является уроженцем Ковеля, но в раннем возрасте переехал в Польшу.

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С 2014 года Тарас играет за Ягеллонию, с которой в этом сезоне стал чемпионом. В 2018-м полузащитник получил польское гражданство и уже успел отыграть два матча за "Кадру".

Напомним, что Польша попала в группу D на чемпионате Европы, где сыграет с Нидерландами (16 июня), Австрией (21 июня) и Францией (25 июня). Если "Кадра" станет второй в квартете, то она в 1/8 финала сыграет с вице-чемпионом группы, где выступит Украина.