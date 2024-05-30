Левандовски в составе: тренер сборной Польши вызвал уроженца Украины на Евро-2024
Источник:Польский футбольный союз
Михал Пробеж выбрал 29 игроков, которые будут готовиться к выступлениям на чемпионате Европы. Полякам предстоит сыграть против французов, нидерландцев и австрийцев.
Уже через две недели в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. 24 сборные примут участие в турнире, разделившись на шесть групп по четыре команды.
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Все сильнейшие в составе
Наставники сборных уже постепенно объявляют заявки на Евро-2024. Свой расширенный список из 29-ти игроков представил и коуч Польши Михал Пробеж.
Наставник не забыл о лидерах команды, на Евро должны выступить Левандовски, Щенсны, Зелински, Милик и Кивиор. Поскольку заявка должна включать 26 футболистов, Пробежу до 8 июня придется еще трех отсеять.
Вратари:
- Войцех Щенсны (Ювентус)
- Лукаш Скорупски (Болонья)
- Марцин Булка (Ницца)
- Оливер Зых (Буща)
Защитники:
- Бартош Берешински (Эмполи)
- Ян Беднарек (Саутгемптон)
- Бартош Саламон (Лех)
- Павел Давидович (Верона)
- Якуб Кивиор (Арсенал)
- Павел Бохневич (Херенвен)
- Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)
- Себастьян Валюкевич (Эмполи)
Полузащитники:
- Никола Залевски (Рома)
- Якуб Модер (Брайтон)
- Тарас Романчук (Ягеллония)
- Якуб Пиотровски (Лудогорец)
- Бартош Слиш (Атланта Юнайтед)
- Дамиан Шимански (АЕК)
- Себастьян Шимански (Фенербахче)
- Петр Зелински (Наполи)
- Камиль Гросицки (Погонь)
- Михал Скураш (Брюгге)
- Пшемыслав Франковски (Ланс)
- Кацпер Урбански (Болонья)
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Нападающие:
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Аркадиуш Милик (Ювентус)
- Кшиштоф Пентек (Истанбул Башакшехир)
- Карол Свидерски (Верона)
- Адам Букса (Антальяспор)
Украинец в "Кадре"
Стоит отметить, что вызов в сборную Польши получил опорный полузащитник Тарас Романчук. 32-летний футболист является уроженцем Ковеля, но в раннем возрасте переехал в Польшу.
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С 2014 года Тарас играет за Ягеллонию, с которой в этом сезоне стал чемпионом. В 2018-м полузащитник получил польское гражданство и уже успел отыграть два матча за "Кадру".
Напомним, что Польша попала в группу D на чемпионате Европы, где сыграет с Нидерландами (16 июня), Австрией (21 июня) и Францией (25 июня). Если "Кадра" станет второй в квартете, то она в 1/8 финала сыграет с вице-чемпионом группы, где выступит Украина.