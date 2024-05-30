Уже через две недели в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. 24 сборные примут участие в турнире, разделившись на шесть групп по четыре команды.

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Все сильнейшие в составе

Наставники сборных уже постепенно объявляют заявки на Евро-2024. Свой расширенный список из 29-ти игроков представил и коуч Польши Михал Пробеж.

Наставник не забыл о лидерах команды, на Евро должны выступить Левандовски, Щенсны, Зелински, Милик и Кивиор. Поскольку заявка должна включать 26 футболистов, Пробежу до 8 июня придется еще трех отсеять.

Вратари:

  • Войцех Щенсны (Ювентус)
  • Лукаш Скорупски (Болонья)
  • Марцин Булка (Ницца)
  • Оливер Зых (Буща)

Защитники:

  • Бартош Берешински (Эмполи)
  • Ян Беднарек (Саутгемптон)
  • Бартош Саламон (Лех)
  • Павел Давидович (Верона)
  • Якуб Кивиор (Арсенал)
  • Павел Бохневич (Херенвен)
  • Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)
  • Себастьян Валюкевич (Эмполи)

Полузащитники:

  • Никола Залевски (Рома)
  • Якуб Модер (Брайтон)
  • Тарас Романчук (Ягеллония)
  • Якуб Пиотровски (Лудогорец)
  • Бартош Слиш (Атланта Юнайтед)
  • Дамиан Шимански (АЕК)
  • Себастьян Шимански (Фенербахче)
  • Петр Зелински (Наполи)
  • Камиль Гросицки (Погонь)
  • Михал Скураш (Брюгге)
  • Пшемыслав Франковски (Ланс)
  • Кацпер Урбански (Болонья)

Стоит знать Лучший бомбардир сборной Франции закончит международную карьеру после Евро-2024

Нападающие:

  • Роберт Левандовски (Барселона)
  • Аркадиуш Милик (Ювентус)
  • Кшиштоф Пентек (Истанбул Башакшехир)
  • Карол Свидерски (Верона)
  • Адам Букса (Антальяспор)

Украинец в "Кадре"

Стоит отметить, что вызов в сборную Польши получил опорный полузащитник Тарас Романчук. 32-летний футболист является уроженцем Ковеля, но в раннем возрасте переехал в Польшу.

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С 2014 года Тарас играет за Ягеллонию, с которой в этом сезоне стал чемпионом. В 2018-м полузащитник получил польское гражданство и уже успел отыграть два матча за "Кадру".

Напомним, что Польша попала в группу D на чемпионате Европы, где сыграет с Нидерландами (16 июня), Австрией (21 июня) и Францией (25 июня). Если "Кадра" станет второй в квартете, то она в 1/8 финала сыграет с вице-чемпионом группы, где выступит Украина.