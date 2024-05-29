В середине июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды.

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Тяжелый выбор Кумана

Тем временем, топ-команды понемногу объявляют свои заявки на Евро. Свой список игроков обнародовал и Рональд Куман. Наставник сборной Нидерландов определился со всеми 26-ю футболистами.

Из-за травмы на чемпионате не сыграет хавбек Аталанты Мартен Де Рон. Кроме того, коуч решил не брать на Евро левого защитника Боруссии Дортмунд Иана Маатсена, который помог "шмелям" выйти в финал Лиги чемпионов.

Впрочем, игрок, принадлежащий Челси, до сих пор не дебютировал за Нидерланды. Также Куман снова проигнорировал форварда Болоньи Джошуа Зиркзее, который в этом сезоне вышел в Лигу чемпионов и забил 11 голов в Серии А.

Вратари:

Марк Флеккен (Брентфорд)

Барт Фербрюгген (Брайтон)

Джастин Бейло (Фейеноорд)

Защитники:

Дензел Думфрис (Интер)

Лутшарель Гертрейд (Фейеноорд)

Маттейс Де Лигт (Бавария)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Мики ван де Вен (Тоттенхэм)

Стефан Де Врей (Интер)

Дейли Блинд (Жирона)

Натан Аке (Манчестер Сити)

Джереми Фримпонг (Байер)

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Полузащитники:

Райан Гравенберх (Ливерпуль)

Френки Де Йонг (Барселона)

Теун Копмейнерс (Аталанта)

Джои Веерман (ПСВ)

Жоржиньо Вейналдум (Аль-Эттифак)

Эрик Схаутен (ПСВ)

Теяни Рейндерс (Милан)

Доньелл Мален (Боруссия Дортмунд)

Нападающие:

Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)

Коди Гакпо (Ливерпуль)

Мемфис Депай (Атлетико)

Стивен Бергвейн (Аякс)

Хави Симонс (Лейпциг)

Брайан Бробби (Аякс)

Напомним, что Нидерланды оказались в группе D, где будут противостоять Польше (16 июня), Франции (21 июня) и Австрии (25 июня). Уже в 1/8 финала подопечные Кумана могут сойтись против сборной Украины.

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В случае второго места в группе "оранье" выйдут на вице-чемпиона квартета с Бельгией, Украиной, Румынией и Словакией. Наши команды уже встречались на прошлом Евро в группе, тогда нидерландцы вырвали победу со счетом 3:2.