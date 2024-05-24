Этот турнир станет последним в составе сборной Франции для Оливье Жиру. 37-летний форвард анонсировал это событие лично.

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Легенда сборной

Опытный нападающий Милана, который летом покинет Европу и станет игроком Лос-Анджелеса, решил, что уже отдал все, что мог "Ле Бле". Поэтому пришло время младшего поколения писать историю сборной.

Конечно, я буду очень скучать по выступлениям за сборную, но мое время подходит к концу. Нужно уступить место молодым игрокам,

– сказал Жиру.

Отметим, что на групповом этапе французы сыграют в квартете D. Их соперниками будут Австрия, Нидерланды и Польша.

Справка. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Франция на прошлом турнире уступила в 1/8 финала Швейцарии. Оливье Жиру тогда в послематчевой серии пенальти реализовал свой удар.

Карьера в сборной Франции Оливье Жиру