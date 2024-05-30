Вже за два тижні у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. 24 збірні візьмуть участь у турнірі, розділившись на шість груп по чотири команди.

До теми Тренер Нідерландів не взяв на Євро-2024 одноклубника Мудрика, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Всі найсильніші у складі

Наставники збірних вже поступово оголошують заявки на Євро-2024. Свій розширений список з 29-ти гравців представив і коуч Польщі Міхал Пробєж.

Наставник не забув про лідерів команди, на Євро мають виступити Левандовський, Щенсни, Зелінський, Мілік та Ківіор. Оскільки заявка має включати 26 футболістів, Пробєжу до 8 червня доведеться ще трьох відсіяти.

Воротарі:

  • Войцех Щенсни (Ювентус)
  • Лукаш Скорупскі (Болонья)
  • Марцин Булка (Ніцца)
  • Олівер Зих (Буща)

Захисники:

  • Бартош Берешинський (Емполі)
  • Ян Беднарек (Саутгемптон)
  • Бартош Саламон (Лех)
  • Павел Давідовіч (Верона)
  • Якуб Ківіор (Арсенал)
  • Павєл Бохнєвіч (Херенвен)
  • Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)
  • Себастьян Валюкевіч (Емполі)

Півзахисники:

  • Нікола Залевський (Рома)
  • Якуб Модер (Брайтон)
  • Тарас Романчук (Ягеллонія)
  • Якуб Пьотровскі (Лудогорець)
  • Бартош Сліш (Атланта Юнайтед)
  • Даміан Шиманьский (АЕК)
  • Себастьян Шиманьский (Фенербахче)
  • Пьотр Зелінський (Наполі)
  • Каміль Гросіцкі (Погонь)
  • Міхал Скураш (Брюгге)
  • Пшемислав Франковський (Ланс)
  • Кацпер Урбанскі (Болонья)

Варто знати Найкращий бомбардир збірної Франції закінчить міжнародну кар'єру після Євро-2024

Нападники:

  • Роберт Левандовський (Барселона)
  • Аркадіуш Мілік (Ювентус)
  • Кшиштоф Пьонтек (Істанбул Башакшехір)
  • Карол Свідерскі (Верона)
  • Адам Букса (Антальяспор)

Українець у "Кадрі"

Варто відзначити, що виклик до збірної Польщі отримав опорний півзахисник Тарас Романчук. 32-річний футболіст є уродженцем Ковеля, але в ранньому віці переїхав у Польщу.

Читайте також Шосте Євро в кар'єрі Роналду: заявка збірної Португалії на ЧЄ-2024

З 2014 року Тарас грає за Ягеллонію, з якою цього сезону став чемпіоном. У 2018-му півзахисник отримав польське громадянство та вже встиг відіграти два матчі за "Кадру".

Нагадаємо, що Польща потрапила в групу D на чемпіонаті Європи, де зіграє із Нідерландами (16 червня), Австрією (21 червня) та Францією (25 червня). Якщо "Кадра" стане другою у квартеті, то вона в 1/8 фіналу зіграє із віцечемпіоном групи, де виступить Україна.