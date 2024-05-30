Вже за два тижні у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. 24 збірні візьмуть участь у турнірі, розділившись на шість груп по чотири команди.

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Всі найсильніші у складі

Наставники збірних вже поступово оголошують заявки на Євро-2024. Свій розширений список з 29-ти гравців представив і коуч Польщі Міхал Пробєж.

Наставник не забув про лідерів команди, на Євро мають виступити Левандовський, Щенсни, Зелінський, Мілік та Ківіор. Оскільки заявка має включати 26 футболістів, Пробєжу до 8 червня доведеться ще трьох відсіяти.

Воротарі:

Войцех Щенсни (Ювентус)

Лукаш Скорупскі (Болонья)

Марцин Булка (Ніцца)

Олівер Зих (Буща)

Захисники:

Бартош Берешинський (Емполі)

Ян Беднарек (Саутгемптон)

Бартош Саламон (Лех)

Павел Давідовіч (Верона)

Якуб Ківіор (Арсенал)

Павєл Бохнєвіч (Херенвен)

Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)

Себастьян Валюкевіч (Емполі)

Півзахисники:

Нікола Залевський (Рома)

Якуб Модер (Брайтон)

Тарас Романчук (Ягеллонія)

Якуб Пьотровскі (Лудогорець)

Бартош Сліш (Атланта Юнайтед)

Даміан Шиманьский (АЕК)

Себастьян Шиманьский (Фенербахче)

Пьотр Зелінський (Наполі)

Каміль Гросіцкі (Погонь)

Міхал Скураш (Брюгге)

Пшемислав Франковський (Ланс)

Кацпер Урбанскі (Болонья)

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Нападники:

Роберт Левандовський (Барселона)

Аркадіуш Мілік (Ювентус)

Кшиштоф Пьонтек (Істанбул Башакшехір)

Карол Свідерскі (Верона)

Адам Букса (Антальяспор)

Українець у "Кадрі"

Варто відзначити, що виклик до збірної Польщі отримав опорний півзахисник Тарас Романчук. 32-річний футболіст є уродженцем Ковеля, але в ранньому віці переїхав у Польщу.

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З 2014 року Тарас грає за Ягеллонію, з якою цього сезону став чемпіоном. У 2018-му півзахисник отримав польське громадянство та вже встиг відіграти два матчі за "Кадру".

Нагадаємо, що Польща потрапила в групу D на чемпіонаті Європи, де зіграє із Нідерландами (16 червня), Австрією (21 червня) та Францією (25 червня). Якщо "Кадра" стане другою у квартеті, то вона в 1/8 фіналу зіграє із віцечемпіоном групи, де виступить Україна.