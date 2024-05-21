Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил список из 26 футболистов, которые поедут на Евро-2024. Перечень игроков опубликовала Португальская футбольная федерация.

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Кто в составе сборной Португалии

В список попал звездный Криштиану Роналду. 39-летний нападающий Аль-Насру готовится к шестому в карьере Евро.

Интересно, что в перечне только шесть представителей чемпионата Португалии. Больше всего в сборной представлена АПЛ – девять игроков.

Заявка сборной Португалии на Евро-2024

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон, Англия), Руй Патрисиу (Рома, Италия)

Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон, Англия), Руй Патрисиу (Рома, Италия) Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш, Данило Перейра (оба - ПСЖ, Франция), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англия), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Барселона, Испания), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон, Англия), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Англия)

Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш, Данило Перейра (оба - ПСЖ, Франция), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англия), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Барселона, Испания), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон, Англия), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Англия) Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англия), Жоау Невеш (Бенфика), Жоау Пальинья (Фулхэм, Англия), Отавиу Монтейру (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Рубен Невеш (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Витинья (ПСЖ, Франция)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англия), Жоау Невеш (Бенфика), Жоау Пальинья (Фулхэм, Англия), Отавиу Монтейру (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Рубен Невеш (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия), Витинья (ПСЖ, Франция) Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити, Англия), Криштиану Роналду (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Диогу Жота (Ливерпуль, Англия), Франсишку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамош (ПСЖ, Франция), Жоау Феликс (Барселона, Испания), Педру Нету (Вулверхэмптон, Англия), Рафаэл Леау (Милан, Италия)

Заявка сборной Португалии / фото футбольной федерации

Перед стартом чемпионата Европы португальцы проведут тренировочный сбор. Во время подготовки подопечные Мартинеса сыграют три спарринга: против Финляндии (4 июня), Хорватии (8 июня) и Ирландии (11 июня).

В финальной части ЧЕ сборная Португалии сыграет в группе F, где ее соперниками будут команды Турции, Чехии и Грузии

Расписание матчей сборной Португалии

18 июня. 22:00. Португалия – Чехия

22 июня. 19:00. Турция – Португалия

26 июня. 22:00. Грузия – Португалия

Напомним, что чемпионат Европы-2024 начнется 14 июня. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пока объявил предварительный список игроков, которых вызвал на тренировочный сбор.