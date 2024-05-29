Тренер Нидерландов не взял на Евро-2024 одноклубника Мудрика, который вышел в финал Лиги чемпионов

29 мая 2024, 22:28
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Источник:

Федерация футбола Нидерландов

Рональд Куман определился с заявкой на чемпионат Европы-2024. Легендарный футболист решил не заявлять таланта дортмундской Боруссии, который принадлежит Челси

В середине июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды.

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Тяжелый выбор Кумана

Тем временем, топ-команды понемногу объявляют свои заявки на Евро. Свой список игроков обнародовал и Рональд Куман. Наставник сборной Нидерландов определился со всеми 26-ю футболистами.

Из-за травмы на чемпионате не сыграет хавбек Аталанты Мартен Де Рон. Кроме того, коуч решил не брать на Евро левого защитника Боруссии Дортмунд Иана Маатсена, который помог "шмелям" выйти в финал Лиги чемпионов.

Впрочем, игрок, принадлежащий Челси, до сих пор не дебютировал за Нидерланды. Также Куман снова проигнорировал форварда Болоньи Джошуа Зиркзее, который в этом сезоне вышел в Лигу чемпионов и забил 11 голов в Серии А.

Вратари:

  • Марк Флеккен (Брентфорд)
  • Барт Фербрюгген (Брайтон)
  • Джастин Бейло (Фейеноорд)

Защитники:

  • Дензел Думфрис (Интер)
  • Лутшарель Гертрейд (Фейеноорд)
  • Маттейс Де Лигт (Бавария)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • Мики ван де Вен (Тоттенхэм)
  • Стефан Де Врей (Интер)
  • Дейли Блинд (Жирона)
  • Натан Аке (Манчестер Сити)
  • Джереми Фримпонг (Байер)

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Полузащитники:

  • Райан Гравенберх (Ливерпуль)
  • Френки Де Йонг (Барселона)
  • Теун Копмейнерс (Аталанта)
  • Джои Веерман (ПСВ)
  • Жоржиньо Вейналдум (Аль-Эттифак)
  • Эрик Схаутен (ПСВ)
  • Теяни Рейндерс (Милан)
  • Доньелл Мален (Боруссия Дортмунд)

Нападающие:

  • Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)
  • Коди Гакпо (Ливерпуль)
  • Мемфис Депай (Атлетико)
  • Стивен Бергвейн (Аякс)
  • Хави Симонс (Лейпциг)
  • Брайан Бробби (Аякс)

Напомним, что Нидерланды оказались в группе D, где будут противостоять Польше (16 июня), Франции (21 июня) и Австрии (25 июня). Уже в 1/8 финала подопечные Кумана могут сойтись против сборной Украины.

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В случае второго места в группе "оранье" выйдут на вице-чемпиона квартета с Бельгией, Украиной, Румынией и Словакией. Наши команды уже встречались на прошлом Евро в группе, тогда нидерландцы вырвали победу со счетом 3:2.

Автор: Анатолій Дерека