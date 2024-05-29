Тренер Нидерландов не взял на Евро-2024 одноклубника Мудрика, который вышел в финал Лиги чемпионов
Источник:Федерация футбола Нидерландов
Рональд Куман определился с заявкой на чемпионат Европы-2024. Легендарный футболист решил не заявлять таланта дортмундской Боруссии, который принадлежит Челси
В середине июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды.
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Тяжелый выбор Кумана
Тем временем, топ-команды понемногу объявляют свои заявки на Евро. Свой список игроков обнародовал и Рональд Куман. Наставник сборной Нидерландов определился со всеми 26-ю футболистами.
Из-за травмы на чемпионате не сыграет хавбек Аталанты Мартен Де Рон. Кроме того, коуч решил не брать на Евро левого защитника Боруссии Дортмунд Иана Маатсена, который помог "шмелям" выйти в финал Лиги чемпионов.
Впрочем, игрок, принадлежащий Челси, до сих пор не дебютировал за Нидерланды. Также Куман снова проигнорировал форварда Болоньи Джошуа Зиркзее, который в этом сезоне вышел в Лигу чемпионов и забил 11 голов в Серии А.
Вратари:
- Марк Флеккен (Брентфорд)
- Барт Фербрюгген (Брайтон)
- Джастин Бейло (Фейеноорд)
Защитники:
- Дензел Думфрис (Интер)
- Лутшарель Гертрейд (Фейеноорд)
- Маттейс Де Лигт (Бавария)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Мики ван де Вен (Тоттенхэм)
- Стефан Де Врей (Интер)
- Дейли Блинд (Жирона)
- Натан Аке (Манчестер Сити)
- Джереми Фримпонг (Байер)
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Полузащитники:
- Райан Гравенберх (Ливерпуль)
- Френки Де Йонг (Барселона)
- Теун Копмейнерс (Аталанта)
- Джои Веерман (ПСВ)
- Жоржиньо Вейналдум (Аль-Эттифак)
- Эрик Схаутен (ПСВ)
- Теяни Рейндерс (Милан)
- Доньелл Мален (Боруссия Дортмунд)
Нападающие:
- Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)
- Коди Гакпо (Ливерпуль)
- Мемфис Депай (Атлетико)
- Стивен Бергвейн (Аякс)
- Хави Симонс (Лейпциг)
- Брайан Бробби (Аякс)
Напомним, что Нидерланды оказались в группе D, где будут противостоять Польше (16 июня), Франции (21 июня) и Австрии (25 июня). Уже в 1/8 финала подопечные Кумана могут сойтись против сборной Украины.
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В случае второго места в группе "оранье" выйдут на вице-чемпиона квартета с Бельгией, Украиной, Румынией и Словакией. Наши команды уже встречались на прошлом Евро в группе, тогда нидерландцы вырвали победу со счетом 3:2.