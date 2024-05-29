В середині червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні, які розбиті на шість груп по чотири команди.

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Важкий вибір Кумана

Тим часом, топ-команди потроху оголошують свої заявки на Євро. Свій список гравців оприлюднив і Рональд Куман. Наставник збірної Нідерландів визначився зі всіма 26-ма футболістами.

Через травму на чемпіонаті не зіграє хавбек Аталанти Мартен Де Рон. Крім того, коуч вирішив не брати на Євро лівого захисника Боруссії Дортмунд Іана Маатсена, який допоміг "джмелям" вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Втім гравець, що належить Челсі, досі не дебютував за Нідерландів. Також Куман знову проігнорував форварда Болоньї Джошуа Зіркзее, який цього сезону вийшов у Лігу чемпіонів та забив 11 голів у Серії А.

Воротарі:

Марк Флеккен (Брентфорд)

Барт Фербрюгген (Брайтон)

Джастін Бейло (Феєнорд)

Захисники:

Дензел Думфріс (Інтер)

Лутшарель Гертрейда (Феєнорд)

Маттейс Де Лігт (Баварія)

Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)

Мікі ван де Вен (Тоттенхем)

Стефан Де Врей (Інтер)

Дейлі Блінд (Жирона)

Натан Аке (Манчестер Сіті)

Джеремі Фрімпонг (Баєр)

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Півзахисники:

Раян Гравенберх (Ліверпуль)

Френкі Де Йонг (Барселона)

Теун Копмейнерс (Аталанта)

Джої Веерман (ПСВ)

Жоржиньо Вейналдум (Аль-Еттіфак)

Ерік Схаутен (ПСВ)

Теяні Рейндерс (Мілан)

Доньєлл Мален (Боруссія Дортмунд)

Нападники:

Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)

Коді Гакпо (Ліверпуль)

Мемфіс Депай (Атлетіко)

Стівен Бергвейн (Аякс)

Хаві Сімонс (Лейпциг)

Браян Броббі (Аякс)

Нагадаємо, що Нідерланди опинились у групі D, де протистоятимуть Польщі (16 червня), Франції (21 червня) та Австрії (25 червня). Вже у 1/8 фіналу підопічні Кумана можуть зійтись проти збірної України.

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В разі другого місця у групі "ораньє" вийдуть на віцечемпіона квартету з Бельгією, Україною, Румунією та Словаччиною. Наші команди вже зустрічались на минулому Євро в групі, тоді нідерландці вирвали перемогу з рахунком 3:2.