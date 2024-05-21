Менее чем через месяц в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Национальные команды уже начали объявлять заявки на Евро, сделала это и сборная Хорватии.

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Кого берут хорваты

Бронзовый призер ЧМ-2022 объявил список из 26-ти футболистов, которые попадут на чемпионат. Златко Далич собрал практически сильнейших хорватских исполнителей, среди которых Модрич, Крамарич, Ковачич, Гвардиол, Перишич, Пашалич и другие.

Нашлось место в списке и для экс-игрока киевского Динамо Домагоя Виды. А вот участие лидера Торино Николы Влашича остается под вопросом из-за травмы. Хавбек должен определиться с дальнейшей судьбой после 1 июня.

Вратари:

  • Доминик Ливакович (Фенербахче)
  • Ивица Ивушич (Пафос)
  • Недилько Лабрович (Риека)

Защитники:

  • Йосип Станишич (Байер)
  • Мартин Эрлич (Сассуоло)
  • Йосип Шутало (Аякс)
  • Домагой Вида (АЕК)
  • Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
  • Борна Соса (Аякс)
  • Мартин Понграчич (Лечче)
  • Йосип Юранович (Унион)

Полузащитники:

  • Марцело Брозович (Аль-Наср)
  • Лука Модрич (Реал)
  • Маттео Ковачич (Манчестер Сити)
  • Ловро Майер (Вольфсбург)
  • Лука Сучич (Зальцбург)
  • Мартин Батурин (Динамо Загреб)
  • Никола Влашич (Торино)
  • иван Перишич (Хайдук)
  • Лука Иванушец (Фейенорд)
  • Марио Пашалич (Аталанта)

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Нападающие:

  • Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
  • Марко Пьяца (Риека)
  • Анте Будимир (Осасуна)
  • Бруно Петкович (Динамо Загреб)
  • Марко Пашалич (Риека)

Соперники Хорватии

Напомним, что Хорватия оказалась в группе В. Там ее соперниками станут Испания, Албания и действующий чемпион Европы Италия. Против "фурии рохи" балканцы будут играть 15 июня.

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За четыре дня, 19-го, Хорватия будет противостоять албанцам, а 24-го числа сразится с итальянцами. Напомним, что на Евро-2020 "клетчатые" вышли в плей-офф, но уже в 1/8 финала уступили Испании (3:5).