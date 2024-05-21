Менее чем через месяц в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Национальные команды уже начали объявлять заявки на Евро, сделала это и сборная Хорватии.

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Кого берут хорваты

Бронзовый призер ЧМ-2022 объявил список из 26-ти футболистов, которые попадут на чемпионат. Златко Далич собрал практически сильнейших хорватских исполнителей, среди которых Модрич, Крамарич, Ковачич, Гвардиол, Перишич, Пашалич и другие.

Нашлось место в списке и для экс-игрока киевского Динамо Домагоя Виды. А вот участие лидера Торино Николы Влашича остается под вопросом из-за травмы. Хавбек должен определиться с дальнейшей судьбой после 1 июня.

Вратари:

Доминик Ливакович (Фенербахче)

Ивица Ивушич (Пафос)

Недилько Лабрович (Риека)

Защитники:

Йосип Станишич (Байер)

Мартин Эрлич (Сассуоло)

Йосип Шутало (Аякс)

Домагой Вида (АЕК)

Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)

Борна Соса (Аякс)

Мартин Понграчич (Лечче)

Йосип Юранович (Унион)

Полузащитники:

Марцело Брозович (Аль-Наср)

Лука Модрич (Реал)

Маттео Ковачич (Манчестер Сити)

Ловро Майер (Вольфсбург)

Лука Сучич (Зальцбург)

Мартин Батурин (Динамо Загреб)

Никола Влашич (Торино)

иван Перишич (Хайдук)

Лука Иванушец (Фейенорд)

Марио Пашалич (Аталанта)

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Нападающие:

Андрей Крамарич (Хоффенхайм)

Марко Пьяца (Риека)

Анте Будимир (Осасуна)

Бруно Петкович (Динамо Загреб)

Марко Пашалич (Риека)

Соперники Хорватии

Напомним, что Хорватия оказалась в группе В. Там ее соперниками станут Испания, Албания и действующий чемпион Европы Италия. Против "фурии рохи" балканцы будут играть 15 июня.

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За четыре дня, 19-го, Хорватия будет противостоять албанцам, а 24-го числа сразится с итальянцами. Напомним, что на Евро-2020 "клетчатые" вышли в плей-офф, но уже в 1/8 финала уступили Испании (3:5).