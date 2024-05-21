Менее чем через месяц в Германии стартует чемпионат Европы-2024. Национальные команды уже начали объявлять заявки на Евро, сделала это и сборная Хорватии.
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Кого берут хорваты
Бронзовый призер ЧМ-2022 объявил список из 26-ти футболистов, которые попадут на чемпионат. Златко Далич собрал практически сильнейших хорватских исполнителей, среди которых Модрич, Крамарич, Ковачич, Гвардиол, Перишич, Пашалич и другие.
Нашлось место в списке и для экс-игрока киевского Динамо Домагоя Виды. А вот участие лидера Торино Николы Влашича остается под вопросом из-за травмы. Хавбек должен определиться с дальнейшей судьбой после 1 июня.
Вратари:
- Доминик Ливакович (Фенербахче)
- Ивица Ивушич (Пафос)
- Недилько Лабрович (Риека)
Защитники:
- Йосип Станишич (Байер)
- Мартин Эрлич (Сассуоло)
- Йосип Шутало (Аякс)
- Домагой Вида (АЕК)
- Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
- Борна Соса (Аякс)
- Мартин Понграчич (Лечче)
- Йосип Юранович (Унион)
Полузащитники:
- Марцело Брозович (Аль-Наср)
- Лука Модрич (Реал)
- Маттео Ковачич (Манчестер Сити)
- Ловро Майер (Вольфсбург)
- Лука Сучич (Зальцбург)
- Мартин Батурин (Динамо Загреб)
- Никола Влашич (Торино)
- иван Перишич (Хайдук)
- Лука Иванушец (Фейенорд)
- Марио Пашалич (Аталанта)
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Нападающие:
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
- Марко Пьяца (Риека)
- Анте Будимир (Осасуна)
- Бруно Петкович (Динамо Загреб)
- Марко Пашалич (Риека)
Соперники Хорватии
Напомним, что Хорватия оказалась в группе В. Там ее соперниками станут Испания, Албания и действующий чемпион Европы Италия. Против "фурии рохи" балканцы будут играть 15 июня.
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За четыре дня, 19-го, Хорватия будет противостоять албанцам, а 24-го числа сразится с итальянцами. Напомним, что на Евро-2020 "клетчатые" вышли в плей-офф, но уже в 1/8 финала уступили Испании (3:5).