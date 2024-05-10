Итальянское электронное трио MEDUZA, группа OneRepublic и немецкий исполнитель Leony представили официальную песню Евро-2024 – “Fire”. Она уже доступна на всех стриминговых платформах.

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Один из исполнителей официального саундтрека поддерживает россиян

Райан Теддер, солист группы OneRepublic, летом 2023 года на своей странице Х назвал россиян "прекрасными людьми" и пообещал вернуться в Россию, когда "хаос закончится". Под "хаосом" певец имел в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

За это сообщение Теддер получил шквал критики и впоследствии удалил его.

К слову. Болельщики смогут услышать официальную песню в конце церемонии закрытия Евро-2024, которая пройдет перед началом финала турнира. Произойдет это 14 июля.

Одновременно с премьерой песни УЕФА запустил в социальных сетях кампанию под названием #LightYourFire – инициативу, которая поощряет болельщиков делиться своими пристрастиями и праздновать объединение музыки и футбола, с возможностью выиграть билеты на финал турнира, который состоится 14 июля.