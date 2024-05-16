Сборная Украины вскоре начнет подготовку к Евро-2024. Тем временем тренерский штаб определился со списком футболистов на товарищеские матчи.

Читайте также С тремя чемпионами мира: Германия объявила заявку на Евро-2024

Кого вызвал Ребров на тренировочный сбор

Наставник обнародовал основной список из 26 футболистов, а также назвал шестерых вошедших в резервное письмо исполнителей. Стоит отметить, что окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2024 будет объявлена 7 июня.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания). Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Днепр-1 Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Днепр-1 Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир). Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия). Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба – Шахтер Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – Динамо Киев), Егор Ярмолюк (Бренфорд, Англия).

Состав сборной Украины на подготовительный сбор / фото УАФ

Во время сбора Украина сыграет три матча

"Сине-желтые" начнут подготовку к финальному турниру 30 мая в немецком Нюрнберге. Перед стартом чемпионата подопечные Реброва сыграют три спарринга.

03.06 Германия – Украина (Нюрнберг)

07.06 Польша – Украина (Варшава)

11.06 Молдова – Украина (Кишинев)

12 июня сборная Украины к месту постоянной дислокации – городка Висбаден. Свой первый поединок на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют 17 июня против Румынии. На групповом этапе команда Реброва также сыграет со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).