Сборная Украины вскоре начнет подготовку к Евро-2024. Тем временем тренерский штаб определился со списком футболистов на товарищеские матчи.
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Кого вызвал Ребров на тренировочный сбор
Наставник обнародовал основной список из 26 футболистов, а также назвал шестерых вошедших в резервное письмо исполнителей. Стоит отметить, что окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2024 будет объявлена 7 июня.
Состав сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).
- Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Днепр-1 Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).
- Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).
- Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).
Состав сборной Украины на подготовительный сбор / фото УАФ
Во время сбора Украина сыграет три матча
"Сине-желтые" начнут подготовку к финальному турниру 30 мая в немецком Нюрнберге. Перед стартом чемпионата подопечные Реброва сыграют три спарринга.
- 03.06 Германия – Украина (Нюрнберг)
- 07.06 Польша – Украина (Варшава)
- 11.06 Молдова – Украина (Кишинев)
12 июня сборная Украины к месту постоянной дислокации – городка Висбаден. Свой первый поединок на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют 17 июня против Румынии. На групповом этапе команда Реброва также сыграет со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).