Хозяева Евро-2024 объявили предварительную заявку на турнир. В перечне присутствуют 27 футболистов, тогда как по регламенту их должно быть 26.

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Выбор Нагельсманна

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вызвал на тренировочный сбор, который начнется 26 мая, четырех вратарей. Вполне вероятно, одного из голкиперов отсеют.

Самыми опытными исполнителями "Бундестима" являются три чемпиона мира 2014 года: Мануэль Нойер (Бавария), Томас Мюллер (Бавария) и Тони Кроос (Реал).

Сразу несколько звездных футболистов не попали в заявку. В списке отсутствуют игроки дортмундской Боруссии: Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Юлиан Брандт и Карим Адееми, а также Леон Горецки и Серж Гнабри из Баварии.

Чемпион Германии сезона 2023/24 леверкузенский Байер в заявке представлен лишь тремя игроками: защитником Джонатаном Та, хавбеками Флорианом Вирцом и Робертом Андрихом.

Заявка Германии на Евро-2024

Вратари: Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Мануэль Нойер (Бавария), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Мануэль Нойер (Бавария), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона) Защитники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамин Хенрикс (РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер Леверкузен)

Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамин Хенрикс (РБ Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер Леверкузен) Полузащитники: Роберт Андрих (Байер Леверкузен), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусиала (Бавария), Александар Павлович (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Флориан Виртц (Байер Леверкузен).

Роберт Андрих (Байер Леверкузен), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гюндоган (Барселона), Тони Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусиала (Бавария), Александар Павлович (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Флориан Виртц (Байер Леверкузен). Нападающие: Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Никлас Фюлькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).

Заявка сборной Германии / фото DFB

Германия на Евро-2024

Перед стартом чемпионата "Бундестим" проведет два товарищеских поединка: 3 июня против Украины и 7 июня против Греции.

На групповой стадии турнира Германия сыграет в одной группе с Венгрией, Шотландией и Швейцарией. 14 июня команда Нагельсманна откроет Евро матчем против Шотландии.