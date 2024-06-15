Сборная Германии домашний турнир начала с уверенной победы над Шотландией со счетом 5:1. Суперрезультативный матч состоялся в Мюнхене на "Альянц Арена".

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Подробности скандала дня на Евро-2024

Уже в стартовом поединке турнира организаторы не смогли избежать неприятного инцидента. Они позволили болельщикам вывесить на стадионе флаги России, хотя "запоребриковая" команда отстранена от международных турниров из-за войны против Украины.

Эту символику запретили в фан-зонах Берлина и логично было, что ей не место ни на одной арене турнира, однако это произошло. В частности, на одном из флагов страны-агрессора значилась надпись "Белгород" и российские пропагандисты не упустили возможность преподнести это событие в ранг великой победы, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

В одном из тамошних изданий очень радовались, что эта символика появилась на стадионе и предположили, как именно она туда попала:

Мы, россияне, смотрим на этот чужой праздник жизни со своими детскими эмоциями, с воспоминаниями о прекрасных годах, когда и отечественная сборная радовала глаз. Но, мягко говоря, нам немного не до этого сейчас. Счастье в том, что мы там есть, нас не заткнуть, не убрать, не замазать. И российские флаги с наименованием приграничных регионов, есть уверенность, на трибуны хорошей арены протащили тайно или дали понять местным секьюрити, что это ничто иное, как сербские флаги.

Несмотря на то, что их "не убрать и не замазать", они все же заблюрили фото провокатора, который вывесил один из флагов.



На Евро-2024 на стадионе вывесили флаг России / Фото росСМИ

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Россия уже пропустила чемпионат мира, Лигу наций и действующий чемпионат Европы. Также ее команды не допущены к клубным международным соревнованиям.