Збірна Німеччини домашній турнір розпочала з упевненої перемоги над Шотландією з рахунком 5:1. Суперрезультативний матч відбувся в Мюнхені на "Альянц Арена".

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Подробиці скандалу дня на Євро-2024

Вже у стартовому поєдинку турніру організатори не змогли уникнути неприємного інциденту. Вони дозволили вболівальникам вивісити на стадіоні прапори Росії, хоча "запорєбрикову" команду відсторонено від міжнародних турнірів через війну проти України.

Цю символіку заборонили у фан-зонах Берліна й логічно було, що їй не місце на жодній арені турніру, проте це сталося. Зокрема, на одному з прапорів країни-агресорки значився напис "Бєлгород" і російські пропагандисти не упустили можливість піднести цю подію в ранг великої перемоги, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

В одному з тамтешніх видань дуже тішилися, що ця символіка з'явилася на стадіоні та припустили, як саме вона туди потрапила:

Ми, росіяни, дивимося на це чуже свято життя зі своїми дитячими емоціями, зі спогадами про прекрасні роки, коли й вітчизняна збірна тішила око. Але, м'яко кажучи, нам трохи не до цього зараз. Щастя в тому, що ми там є, нас не заткнути, не прибрати, не замазати. І російські прапори з найменуванням прикордонних регіонів, є впевненість, на трибуни гарної арени протягли таємно або дали зрозуміти місцевим сек'юріті, що це ніщо інше, як сербські прапори.

Попри те, що їх "не прибрати й не замазати", вони все ж таки заблюрили фото провокатора, який вивісив один із прапорів.



На Євро-2024 на стадіоні вивісили прапор Росії / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росія вже пропустила чемпіонат світу, Лігу націй та чинний чемпіонат Європи. Також її команди не допущені до клубних міжнародних змагань.