Закрутил мяч в дальнюю девятку: УЕФА назвал лучший гол Евро-2024
Источник:УЕФА
УЕФА подводит итоги чемпионата Европы по футболу 2024. В номинации на "лучший гол" победу одержал 17-летний вингер "Фурии рохи" Ламин Ямаль.
Вундеркинд сборной Испании Ламин Ямаль побил почти все возрастные рекорды на чемпионате Европы. Также 17-летний футболист стал лучшим молодым игроком турнира.
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Еще одна награда вундеркинда
На Евро-2024 Ямаль забил только один гол. Это знаменательное событие произошло в полуфинальном поединке против сборной Франции (2:1). Тогда испанский вундеркинд получил мяч за пределами штрафной площадки и закрутил его в дальнюю девятку. Этот гол оказался очень эффектным, а потому неудивительно, что в итоге именно выстрел Ламина оказался лучшим голом Евро-2024.
Смотрите видео гола Ямаля
Невероятный прогресс Ямаля
- Напомним, что на чемпионате Европы Ламин Ямаль отыграл все семь поединков. На счету бриллианта "Фурии рохи" один гол и четыре ассиста. Вместе с Дани Ольмо 17-летний вингер стал лучшим на Евро-2024 по системе "гол + пас".
- Кроме того, юный испанец вполне заслуженно оказался среди претендентов на "Золотой мяч" 2024 года. Он занял в рейтинге 12 место.
- На клубном уровне Ямаль защищает цвета испанской Барселоны. Сейчас его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.