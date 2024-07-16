В финальном матче сборная Испании победила Англию (2:1) и в четвертый раз в своей истории стала чемпионом Европы. Вполне логично, что сразу шесть представителей "Фурии рохи" оказались в символической сборной.

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Кто попал в символическую сборную ЧЕ-2024

Сборная Франции делегировала в список лучших два представителя. А вот финалист Евро-2024 Англия представлена лишь одним футболистом. Также по одному имеют Германия и Швейцария, которые остановились в турнирной сетке на стадии четвертьфинала.

Символическая сборная Евро-2024

Вратарь: Майк Меньян (Франция)

Майк Меньян (Франция) Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия)

Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия) Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все - Испания)

Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все - Испания) Форварды: Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба - Испания), Джамал Мусиала (Германия)

Лучшие 11 игроков Евро-2024 / фото УЕФА

Напомним, что сразу после финала индивидуальные награды получили три футболиста сборной Испании. Полузащитника Родри признали лучшим игроком Евро-2024. Ламин Ямаль получил награду лучшего молодого игрока турнира. А Нико Уильямс стал лучшим футболистом финала Евро-2024.