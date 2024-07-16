После окончания Евро-2024 и Копа Америка-2024, где победителями соревнований стали Испания и Аргентина соответственно, портал обновил рейтинг. Отмечается, что действующий список не будет уже меняться.

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Главным претендентом считается опорный полузащитник

В нем изменился лидер. Фаворитом на награду стал триумфатор чемпионата Европы и чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити испанец Родри (он был признан лучшим игроком Евро-2024).

На втором месте расположился бразилец Винисиус Жуниор из Реала. Тройку замыкает еще один футболист "сливочных" – англичанин Джуд Беллингем.

После побед на континентальных первенствах в топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль и аргентинец Лаутаро Мартинес, который забил победный гол в финале Кубка Америки.

Стоит отметить также попадание в топ-20 юного таланта Барселоны и сборной Испании Ламина Ямаля. Он занял в рейтинге 12-е место.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2024

Родри (Манчестер Сити) Винисиус Жуниор (Реал) Джуд Беллингем (Реал) Даниэль Карвахаль (Реал) Лаутаро Мартинес (Интер) Тони Кроос (завершил карьеру, в сезоне-2023/2024 выступал за Реал) Килиан Мбаппе (Реал, в сезоне-2023/2024 играл за ПСЖ) Харри Кейн (Бавария) Фил Фоден (Манчестер Сити) Нико Уильямс (Атлетик) Флориан Виртц (Байер) Ламин Ямаль (Барселона) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) Альваро Мората (Атлетико) Лионель Месси (Интер Майами) Хулиан Альварес (Манчестер Сити) Дани Ольмо (РБ Лейпциг) Букайо Сака (Арсенал) Родриго (Реал)

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси. Всего в его коллекции уже 8 таких наград – это абсолютный рекорд.