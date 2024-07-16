Вундеркінд збірної Іспанії Ламін Ямаль побив майже усі вікові рекорди на чемпіонаті Європи. Також 17-річний футболіст став найкращим молодим гравцем турніру.
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Ще одна нагорода вундеркінда
На Євро-2024 Ямаль забив лише один гол. Ця знаменна подія відбулася у півфінальному поєдинку проти збірної Франції (2:1). Тоді іспанський вундеркінд отримав м’яч поза межами штрафного майданчика та закрутив його у дальню дев’ятку. Цей гол виявився дуже ефектним, а тому не дивно, що у підсумку саме постріл Ламіна виявився найкращим голом Євро-2024.
Дивіться відео голу Ямаля
Неймовірний прогрес Ямаля
- Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи Ламін Ямаль відіграв усі сім поєдинків. На рахунку діаманта "Фурії рохи" один гол та чотири асисти. Разом із Дані Ольмо 17-річний вінгер став найкращим на Євро-2024 за системою "гол+пас".
- Крім того, юний іспанець цілком заслужено опинився серед претендентів на "Золотий м'яч" 2024 року. Він посів у рейтингу 12 місце.
- На клубному рівні Ямаль захищає кольори іспанської Барселони. Наразі його трансферна вартість становить 90 мільйонів євро.