Вундеркинд сборной Испании Ламин Ямаль побил почти все возрастные рекорды на чемпионате Европы. Также 17-летний футболист стал лучшим молодым игроком турнира.

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Еще одна награда вундеркинда

На Евро-2024 Ямаль забил только один гол. Это знаменательное событие произошло в полуфинальном поединке против сборной Франции (2:1). Тогда испанский вундеркинд получил мяч за пределами штрафной площадки и закрутил его в дальнюю девятку. Этот гол оказался очень эффектным, а потому неудивительно, что в итоге именно выстрел Ламина оказался лучшим голом Евро-2024.

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Невероятный прогресс Ямаля