Накануне второго поединка на ЧЕ-2024 главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию. Специалист ответил на острые вопросы представителей медиа.

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Ребров: Не слушайте никого, кроме тренера

После поражения от румын тренерский штаб "сине-желтых" получил немало критики в свой адрес. Во время интервью Сергей Станиславович заявил, что не реагирует на замечания экспертов. Этому он научился у великого Валерия Лобановского.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил – не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок, не видят, какие были цели в игре,

– сказал Ребров.

Сергей Станиславович объяснил, что игроки хорошо знают свои ошибки, а тренерский штаб провел глубокий анализ игры с Румынией.

Почему игроки попросили выйти Реброва

Более того, сами футболисты провели серьезный разговор в раздевалке, попросив выйти оттуда тренера.

"Эта игра была очень важной для всей страны. После матча футболисты поговорили между собой, спросили, почему была такая отдача. Это абсолютно нормально, когда ребята общаются между собой. Я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили об этом, – они хотели отдельно поговорить между собой", – отметил Ребров.

Кадровая ситуация накануне матча

Относительно изменений в составе тренер сообщил, что Виталий Миколенко уже тренируется с командой. Однако ряд игроков имеют микроповреждения.

Также Ребров отметил высокую квалификацию игроков сборной Словакии, которая победила Бельгию. Даже без большого количества звезд команда демонстрирует качественный футбол.

Напомним, что матч Словакия – Украины состоится в пятницу, 21 июня. Соперники будут играть в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур-Шпиль-арена". Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.