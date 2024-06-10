Англия, Словения, Дания, Сербия: что надо знать о командах группы C на Евро-2024

Третья группа на чемпионате Европы подарит фанатам немало борьбы, а также главного фаворита всего турнира. Рассказываем о том, чего ожидать от Словении, Дании, Сербии и Англии.

Совсем скоро, 14 июня, начинается чемпионат Европы по футболу. В Германию приедут 24 сборные всего континента, чтобы определить лучшую команду Европы. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе С.

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СЛОВЕНИЯ

Главный тренер : Матьяж Кек

: Матьяж Кек Место в рейтинге ФИФА : 57

: 57 Лучшее выступление на Евро : 4 место в группе (2000)

: 4 место в группе (2000) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Данией, Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино (+7=1-2, 20-9)

: 2 место в группе с Данией, Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино (+7=1-2, 20-9) Лидеры : Облак, Вербич, Куртич, Иличич Иличич

: Облак, Вербич, Куртич, Иличич Иличич Общая стоимость (Transfermarkt) : 140 миллионов евро

: 140 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Беньямин Шешко (50 миллионов евро)

: Беньямин Шешко (50 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Дания (16 июня, 19:00), Сербия (20 июня, 16:00), Англия (25 июня, 22:00)



Экс-игрок Динамо Беньямин Вербич помог Словении попасть на Евро / фото Getty Images

Заявка сборной Словении:

: Ян Облак (Атлетико), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич (Вейле).: Давид Брекало (Орландо), Жан Карничник (Целье), Яка Бийол (Удинезе), Петар Стоянович (Сампдория), Эрик Янжа (Гурник), Юре Балковец (Аланьяспор), Ваня Дркушич (Сочи), Миха Блажич (Лех).: Йон Горенц Станкович (Штурм), Санди Ловрич (Удинезе), Нино Жугель (Буде-Глимт), Адриан Желькович (Спартак Трнава), Йосип Иличич (Марибор), Беньямин Вербич (Панатинаикос), Томи Хорват (Штурм), Ясмин Куртич (Зюдтироль), Адам Черин (Панатинаикос), Тими Макс Элшник (Олимпия).: Беньямин Шешко (Лейпциг), Андраш Шпорар (Панатинаикос), Жан Випотник (Бордо), Ян Млакар (Пиза), Жан Целар (Лугано).

Словения лишь третий раз за свою историю поедет на крупный турнир. Каждый раз ее выход считался неожиданным, но на этот раз команда обладает достаточно неплохим кадровым подбором.

По крайней мере в отборочной группе с датчанами и финнами Словения считалась равным претендентом на проход. Собственно, балканцы уверенно обошли Финляндию. Команда может похвастаться несколькими яркими персонажами в каждой линии.

Главная звезда сборной – вратарь Атлетико Ян Облак, который считается одним из лучших киперов в мире. В защите действует дуэт из итальянских клубов Бийол – Стоянович, а в нападении расцветает звезда Лейпцига и будущая цель топ-клубов Шешко.

Также важную роль в команде Кека играет экс-динамовец Беньямин Вербич, который ныне выступает в Греции. Вингер не всегда выходит в основе, но помогает команде с замены и в раздевалке. Однако вряд ли Словении стоит рассчитывать на плей-офф.

Группа балканцам досталась очень боевая. Каждый из соперников не уступает словенцам в характере, а в кадровом плане даже превосходит. От подопечных Кека стоит ожидать отбора очков в любой встрече, но хотя бы одну победу словенцам получить будет трудно.

Ориентировочный стартовый состав: Облак – Карничник, Бийол, Стоянович, Янжа – Черин, Ловрич, Желькович, Вербич – Шешко, Шпорар.

Прогноз: 4 место в группе

ДАНИЯ

Главный тренер : Каспер Хьюлманд

: Каспер Хьюлманд Место в рейтинге ФИФА : 21

: 21 Лучшее выступление на Евро: чемпионство (1992)

чемпионство (1992) Результаты в квалификации : 1 место в группе со Словенией, Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино (+7=1-2, 19-10)

: 1 место в группе со Словенией, Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино (+7=1-2, 19-10) Лидеры : Шмейхель, А. Кристенсен, Эриксен, Дольберг

: Шмейхель, А. Кристенсен, Эриксен, Дольберг Общая стоимость (Transfermarkt) : 433 миллионов евро

: 433 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Расмус Хойлунд (65 миллионов евро)

: Расмус Хойлунд (65 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Словения (16 июня, 19:00), Англия (20 июня, 19:00), Сербия (25 июня, 22:00)



Дания хочет повторить прорыв прошлого Евро / фото из инстаграма сборной Дании

Заявка сборной Дании:

: Каспер Шмейхель (Андерлехт), Фредерик Реннов (Унион), Мадс Хермансен (Лестер).: Расмус Кристенсен (Рома), Александр Ба (Бенфика), Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас), Андреас Кристенсен (Барселона), Симон Кьяер (Милан), Янник Вестергор (Лестер), Йоаким Меле (Вольфсбург), Виктор Кристиансен (Болонья), Виктор Нельссон (Галатасарай).: Кристиан Нергор (Брентфорд), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм), Матиас Йенсен (Брентфорд), Томас Дилейни (Андерлехт), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед), Миккель Дамсгор (Брентфорд), Мортен Хьюлманд (Бенфика), Андреас Сков Ольсен (Брюгге).: Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед), Каспер Дольберг (Андерлехт), Йонас Винд (Вольфсбург), Юссуф Поульсен (Лейпциг), Якоб Брун Ларсен (Бернли), Андерс Дреер (Андерлехт).

На прошлом Евро Дания наделала настоящего шума. Началось все с неприятного эпизода потери сознания Эриксена, который оказался на грани жизни и смерти из-за остановки сердца. Однако история имела хэппи-энд.

И сам Кристиан выздоровел и вернулся к футболу, и датчане без своего лидера объединились и вышли аж в полуфинал. В конце концов большая часть той команды до сих пор в сборной и поедет на Евро-2024.

К сожалению, лидеры команды не молодеют, но из ощутимого усиления Дании можно отметить Гойлунда. Форвард не слишком впечатляет в Манчестер Юнайтед, но в сборной демонстрирует бешеную результативность – семь голов в 8-ми матчах квалификации!

Рассчитывать на такой же прорыв как на прошлом Евро датчанам не стоит. Если не выигрывать группу, то уже в 1/8 финала их будут ждать Германия, Португалия или Бельгия. Бороться на равных Дания сможет разве что с последними.

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А вероятность выигрыша группы с Англией откровенно невелика. При том, что и Сербия со Словенией не подарят скандинавам легкой прогулки. Поэтому проход в четвертьфинал уже будет сверхкрутым успехом для этой немолодой команды.

Ориентировочный стартовый состав: Шмейхель – Р. Кристенсен, Вестергор, А. Кристенсен, Меле – Хейбьерг, Йенсен – Дамсгор, Эриксен, Хьюлманд – Хойлунд.

Прогноз: 1/8 финала

СЕРБИЯ

Главный тренер : Драган Стойкович

: Драган Стойкович Место в рейтинге ФИФА : 33

: 33 Лучшее выступление на Евро : дебют

: дебют Результаты в квалификации : 2 место в группе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией (+4=2-2, 15-9)

: 2 место в группе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией (+4=2-2, 15-9) Лидеры : Митрович, С. Милинкович-Савич, Тадич, Гудель

: Митрович, С. Милинкович-Савич, Тадич, Гудель Общая стоимость (Transfermarkt) : 312 миллионов евро

: 312 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Душан Влахович (65 миллионов евро)

: Душан Влахович (65 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Англия (16 июня, 22:00), Словения (20 июня, 16:00), Дания (25 июня, 22:00)



Сербы впервые сыграют на Евро как самостоятельная страна / фото Getty Images

Заявка сборной Сербии:

: Джордже Петрович (Челси), Педраг Райкович (Мальорка), Ваня Милинкович-Савич (Торино).: Неманья Стоич (Бачка-Топола), Страхиня Павлович (Зальцбург), Никола Миленкович (Фиорентина), Неманья Гудель (Севилья), Филип Младенович (Панатинаикос), Милош Велькович (Вердер), Урош Спаич (Црвена Звезда), Срджан Бабич (Спартак).: Неманья Максимович (Хетафе), Иван Илич (Торино), Саша Лукич (Фулхэм), Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль), Лазар Самарджич (Удинезе), Душан Тадич (Фенербахче), Филип Костич (Ювентус), Срджан Мияйлович (Црвена Звезда), Велько Бирманчевич (Спарта), Мият Гачинович (АЕК).: Душан Влахович (Ювентус), Александар Митрович (Аль-Хиляль), Лука Йович (Милан), Андрия Живкович (ПАОК), Петар Ратков (Зальцбург).

Довольно необычно осознавать, что Сербия – новичок Евро. Впрочем, ранее эта команда выступала на Евро только как Югославия, поэтому и достижения этой уже несуществующей страны не стоит приписывать "белым орлам".

При этом сербы уже дважды ездили на Мундиаль за последние годы, но там не выходили из группы. Текущая же сборная может считаться едва ли не лучшей в XXI веке.

Правда, не все лидеры команды подходят к Евро в оптимальном состоянии. Такие игроки как Сергей Милинкович-Савич или Митрович уже отправились в Саудовскую Аравию на пенсию. В свою очередь Костич и Влахович провели не лучший сезон за Юве (хотя Душан забивал немало).

На руку сербам должен сыграть формат Евро, при котором в плей-офф может выйти и третье место. Сербия не выглядит стабильной командой, от нее можно ожидать как победы над Англией, так и поражения в других играх.

Поэтому перспективы "белых орлов" напоминают датские. Дальше чем 1/8 финала Сербия не зайдет, но и этот результат уже будет неплохим для команды. А вот фанатам точно стоит не пропускать игры этой сборной. Как уже отмечалось, она способна на различные неожиданности.

Ориентировочный стартовый состав: В. Милинкович-Савич – Миленкович, Павлович, Гудель – Живкович, Лукич, Максимович, С. Милинкович-Савич, Костич – Тадич, Влахович.

Прогноз: 1/8 финала

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АНГЛИЯ

Главный тренер : Гарет Саутгейт

: Гарет Саутгейт Место в рейтинге ФИФА: 4

4 Лучшее выступление на Евро: финал (2020)

финал (2020) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Италией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой (+6=2-0, 22-4)

: 1 место в группе с Италией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой (+6=2-0, 22-4) Лидеры : Кейн, Беллингем, Стоунз, Шоу

: Кейн, Беллингем, Стоунз, Шоу Общая стоимость (Transfermarkt) : 1,52 миллиарда евро

: 1,52 миллиарда евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Джуд Беллингем (180 миллионов евро)

: Джуд Беллингем (180 миллионов евро) Календарь матчей в группе: ербия (16 июня, 22:00), Дания (20 июня, 19:00), Словения (25 июня, 22:00)



Англичане едут на Евро в статусе одного из главных фаворитов / фото Getty Images

Заявка сборной Англии:

: Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Дин Хендерсон (Кристал Пэлас).: Киран Триппьер (Ньюкасл), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Кайл Уокер (Манчестер Сити), Эзри Конса (Астон Вилла), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Марк Гуэхи (Кристал Пэлас), Льюис Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ливерпуль), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).: Деклан Райс (Арсенал), Коннор Галлахер (Челси), Коби Мейну (Манчестер Юнайтед), Адам Уортон (Кристал Пэлас), Джуд Беллингем (Реал), Коул Палмер (Челси), Энтони Гордон (Ньюкасл), Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).: Гарри Кейн (Бавария), Фил Фоден (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тони (Брентфорд), Олли Уоткинс (Астон Вилла), Джаррод Боуэн (Вест Хэм).

Уже традиционно Англия считается фаворитом каждого Евро или ЧМ, на котором она играет. Однако это не мешает "трем львам" каждый раз разочаровывать фанатов. С другой стороны, таких болельщиков легко расстроить, если они даже выход в финал Евро-2020 расценили как провал.

Вот и на этот раз команда Саутгейта едет на Евро в статусе основного фаворита и с большим преимуществом самой дорогой командой турнира. Впрочем даже при всем этом кадровая наполненность Англии не выглядит идеально.

К примеру, центр поля команды не имеет достаточно прочности, ведь Райсу и Галлахеру нет равноценной замены. Кроме того, невызов Магуайра заставит делать ставку на молодых Гуэхи или Консу, которые не имеют достаточно сыгранности с партнерами.

С другой же стороны, такому выбору крутых атакующих футболистов может позавидовать любая сборная или даже клуб. Что и говорить, если Саутгейт проигнорировал таких исполнителей как Грилиш, Рэшфорд, Санчо и Стерлинг. А невероятному Палмеру придется лишь быть дублером Беллингема.

Другой вопрос – тактика Саутгейта, который не очень силен в построении атакующей игры. Но все равно англичане имеют больше преимуществ чем любая из топ-сборных этого турнира. Поэтому не удивимся повторному выходу в финал, где Англия может встретиться с Германией, Португалией или Нидерландами. А там уже может произойти что угодно, прогнозы излишни!

Ориентировочный стартовый состав: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Шоу – Райс, Галлахер – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

Прогноз: финал с высокими шансами на чемпионство

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