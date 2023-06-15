Украина объявила заявку на Евро-2023. Четыре исполнителя основного состава сборной Украины отойдут под руководство Руслана Ротаня.

Достойно внимания Потери перед официальными матчами: два игрока сборной Украины пропустят поединки из-за травм

Готовы к бою

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров принял решение об исполнителях, которые могут помочь молодежной команде "сине-желтых" на юношеском Евро-2023. В частности, в распоряжении Руслана Ротаня оказались такие игроки как Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Анатолий Трубин и Владислав Ванат. Список футболистов все же станет частью молодежной сборной Украины на Евро, которое начнется 21 июня, однако после матчей национальной команды. Илья Забарный не попал в заявку "сине-желтых" на континентальный турнир.

Молодые исполнители смогут присоединиться к своим "сверстникам" только после поединков отбора к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, последний датированный 19 июня. Таким образом, ни один из футболистов, которые усилит состав Руслана Ротаня, не смогут пройти подготовительный процесс к континентальному турниру с командой. Сам же Ротань неоднократно отмечал, что он очень хотел бы увидеть данный перечень футболистов на Евро. Ребров решил, что главная команда страны должна быть в приоритете.

Напомним, что молодежная сборная Украины попала на Евро-2023, преодолев квалификацию. Сначала "сине-желтые" заняли второе место в группе, а в раунде плей-офф одолели Словакию в двухматчевом противостоянии. На самом чемпионате Европы украинцы софрмируют квартет со сборными Хорватии (матч 21 июня), Румынии (24 июня) и Испании (27 июня). Накануне турнира сборная Украины провела контрольный матч с командой из Кувейта (победа 2:0), а также "сине-желтых" ждет матч против Ирландии.

Заявка сборной Украины