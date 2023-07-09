Артем Бондаренко и Георгий Судаков попали в символическую сборную молодежного Евро-2023. Удивительным образом в 11 лучших не попал ни один представитель одного из полуфиналистов.

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Недавно завершился престижный юниорский континентальный турнир, победителями из которого вышла сборная Англии. Команда "трех львов" в финальном матче с курьезным победным голом и драмой на последних минутах смогла обыграть Испанию (1:0) Поэтому аналитические порталы решили подвести определенные итоги Евро-2023. В частности, SofaScore собрал сборную из игроков, которые лучше себя проявили на континентальных соревнованиях. В 11 юных звезд попали и два представителя сборной Украины.

В символическую сборную Евро-2023 попали сразу два полузащитника донецкого Шахтера, которые были лидерами "сине-желтых" на молодежных соревнованиях, а именно Артем Бондаренко, расположившийся на позиции центрального полузащитника, и Георгий Судаков, портал которого разместил под нападающим. Стоит отметить, что Бондаренко на Евро смог оформить 2 гола и отдать 1 ассист, а Судаков записал на свой счет 3 мяча, благодаря чему попал в список лучших бомбардиров континентального первенства.

Напомним. В символические сборные некоторых этапов молодежных соревнований также попадали такие игроки "сине-желтых", как Георгий Судаков, Владимир Бражко, Алексей Сыч, Максим Таловеров и Алексей Кащук.

Итак, символическая лучшая 11-ка Евро-2023 выглядит следующим образом: Джеймс Траффорд (Англия), Леви Колвилл (Англия), Тейлор Гарвуд-Беллис (Англия), Саба Сазонов (Грузия), Серхио Гомес (Испания), Алекс Баэна (Испания) ), Артем Бондаренко (Украина), Коул Палмер (Англия), Родри Санчес (Испания), Георгий Судаков (Украина) и Морган Гиббс-Вайт (Англия). Интересно, что в символическую сборную турнира не попал ни один представитель команды Израиля, которая добралась до полуфинала соревнований и квалифицировалась на Олимпиаду-2024.

Символическая сборная Евро-2023 / SofaScore

Напомним, что сборная Украины добралась до полуфинала молодежного континентального турнира, уступив в шаге от финала сборной Испании (5:1). Однако попадание в четверку лучших впервые обеспечило "сине-желтым" билет на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.