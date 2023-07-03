Из-за травмы Михаил Мудрик пропустил все три матча группового раунда молодежного чемпионата Европы-2023. Когда фамилия вингера Челси появилась в стартовом протоколе на поединок с французами были опасения, восстановил ли игровые кондиции самый дорогой игрок Украины. Однако первые минуты матча развеяли все сомнения.

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Михаил не только не выпадал из игры, но и внес весомый вклад в итоговый результат. При счете 0:1 Мудрик заработал пенальти, а шедевральный пас через пол поля на Судакова позволил украинцам повести в счете во встрече с фаворитом.

Довольный результатом и собственной игрой 10-ка сборной шутливо прокомментировал победу над Францией (3:1) в своем Instagram.

Вчера классно побегали с пацанами в футболчик,

– написал Мудрик.

Михаил Мудрик празднует вместе с товарищами по команде / instagram.com/mmudryk10

Отметим, что всего Михаил Мудрик сыграл за молодежную сборную Украины 17 матчей и забил 3 гола.

Достойно внимания. Полуфинальный матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.