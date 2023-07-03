Через травму Михайло Мудрик пропустив всі три матчі групового раунду молодіжного чемпіонату Європи-2023. Коли прізвище вінгера Челсі з'явилося в стартовому протоколі на поєдинок з французами були побоювання, чи відновив ігрові кондиції найдорожчий гравець України. Проте перші хвилини матчу розвіяли всі сумніви.

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Михайло не тільки не випадав з гри, але й зробив вагомий внесок у підсумковий результат. За рахунку 0:1 Мудрик заробив пенальті, а шедевральний пас через пів поля на Судакова дозволив українцям повести в рахунку в зустрічі з фаворитом.

Задоволений результатом та власною грою 10-ка збірної жартівливо прокоментував перемогу над Францією (3:1) у своєму Instagram.

Вчора класно побігали з пацанами у футбольчік,

– написав Мудрик.

Михайло Мудрик святкує разом з товаришами по команді / instagram.com/mmudryk10

Зазначимо, що загалом Михайло Мудрик зіграв за молодіжну збірну України 17 матчів та забив 3 голи.

Варте уваги. Півфінальний матч Іспанія – Україна відбудеться у середу, 5 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.