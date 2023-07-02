Сборная Украины U21 продолжает выступления на молодежном Евро-2023. Команда Руслана Ротаня уже вышла в четвертьфинал, где сойдется со сборной Франции, пишет 24 канал.

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Наставник "сине-желтых" определился со стартовым составом на битву за полуфинал. С первых минут выйдут почти те же игроки, что и были основными в первых двух турах. Единственным изменением является первое на турнире появление Михаила Мудрика, который заменит Даниила Сикана.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ : Трубин – Сыч, Батагов, Таловеров, Овчаренко – Бражко, Судаков, Бондаренко – Крыськив, Мудрик, Кащук.

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Франция – Украина будет доступна у нас на сайте. а также на региональных каналах Суспільного.



Стартовый состав сборной Украины U21 / инстаграмм УАФ

Напомним, что в группе Украина заняла второе место позади Испании. С пиренейцами наша команда в последнем туре сыграла вничью (2:2), а перед этим преодолела Хорватию (2:0) и Румынию (1:0).

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Французы выиграли все матчи в квартете против Италии (2:1), Норвегии (1:0) и Швейцарии (4:1). Выход в полуфинал может гарантировать нашей команде путевку на Олимпиаду. Как Украине попасть на Олимпийские игры-2024 – читайте в отдельном материале.