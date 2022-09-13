Левченко: Никакого критического мышления

Евгений Левченко не стал раскрывать детали разговора и называть имя своего собеседника. Бывший украинский футболист лишь заметил, что затронул с россиянином тему войны в Украине.

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Футбольный эксперт заверил, что еще раз убедился в отсутствии критического мышления у российских жителей, полностью верящих во ложь Владимира Путина и всей власти.

Волей судьбы на днях побеседовал с одним из бывших российских футболистов о войне. Еще раз убедился, насколько промыты мозги людей. Никакого критического мышления, абсолютного поклонения царю и власти, и самое страшное – отсутствие эмпатии и жалости к мирным жителям. Ужас,

– написал Левченко в твиттере.

Напомним, что Евгений Левченко активно помогает Украине на расстоянии. Бывший футболист сборной организует и приобщается к благотворительным мероприятиям в Нидерландах. Где участвуют мировые звезды футбола. Например, как Уэсли Снейдер, который заверил, что будет поддерживать нашу страну в будущем.

Также бывший футболист делал заявления в сторону российских спортсменов, ранее называвших наши народы братскими, а теперь продолжающих молчать. Левченко обращался к Анатолию Тимощуку. Бывший лидер сборной продолжает работать во враждебной России.