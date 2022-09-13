Неожиданный выбор
Украинский специалист принял команду по ходу чемпионата Эстонии. К окончанию сезона Левадии осталось сыграть 8 матчей.
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Максим Калиниченко и Левадия заключили контракт до конца 2023 года, но есть еще опция пролонгации соглашения на два года. Это первый опыт Калиниченко в должности главного тренера, если не учитывать работу на этом посту во второй команде харьковского Металлиста.
Уже 18 сентября Калиниченко дебютирует в тренерском кресле одного из лидеров сезона в Эстонии. Левадия будет принимать дома Курессааре.
Левадия после 28 туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, уступая 10 очков Флори. Клуб украинского тренера набрал 68 пунктов.
Напомним, что после 24 февраля Калиниченко покинул россию.
Тренерская карьера Максима Калиниченко
- Первый опыт получил в 2015-м во второй команде Металлиста, где был ассистентом главного тренера Александра Призетко. Также возглавлял эту харьковскую команду.
- В конце 2017 стал помощником наставника в житомирском Полесье. Вместе с Денисом Лактионовым поработал в московской семье, куда поехали зарабатывать "кровавые деньги", пока в Украине убивали мирных украинцев в Донбассе. Во вражеском чемпионате пробыли с 1 июля 2019-го до конца 2020-го года.
- В первый день 2021 стал ассистентом тренера в латвийской Риге, где пробыл до конца мая того же года.
- С тех пор не возглавлял больше ни один клуб.