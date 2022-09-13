Левченко: Жодного критичного мислення

Євген Левченко не став розкривати деталі розмови та називати ім'я свого співбесідника. Колишній український футболіст лише зауважив, що зачепив із росіянином тему війни в України.

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Футбольний експерт запевнив, що ще раз переконався у відсутності критичного мислення у російських жителів, які повністю вірять у брехню владіміра путіна та усієї влади.

Волею долі днями поговорив із одним із колишніх російських футболістів про війну. Ще раз переконався, наскільки промиті мізки у людей. Жодного критичного мислення, абсолютне поклоніння царю і владі, і найстрашніше – відсутність емпатії та жалю до мирних жителів. Жах,

– написав Левченко у твітері.

Нагадаємо, що Євген Левченко активно допомагає Україні на відстані. Колишній футболіст збірної організовує та долучається до благодійних заходів у Нідерландах. Де беруть участь й світові зірки футболу. Наприклад, як Веслі Снейдер, який запевнив, що буде підтримувати нашу країну у майбутньому.

Також колишній футболіст робив заяви у бік російських спортсменів, які раніше називали наші народи братніми, а тепер продовжують мовчати. Левченко звертався до Анатолія Тимощука. Колишній лідер збірної продовжує працювати у ворожій росії.