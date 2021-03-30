Збірна України з футболу зазнала чергових кадрових втрат. Багаторічний лідер української збірної Євген Коноплянка не допоможе команді у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану.

У Коноплянки травма Головний тренер збірної України Андрій Шевченко під час пресконференції повідомив, що Коноплянка пропустить гру проти Казахстану. Варте уваги Час на першу перемогу у відборі: анонс матчу Україна – Казахстан Шевченко заявив, що Євген Коноплянка отримав травму 29 березня під час тренування команди. Про характер пошкодження не уточнюється. Водночас пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков повідомляє, що Коноплянка пропустить 6 тижнів. Кадрові втрати збірної України Під час березневих матчів відбору на ЧС-2022 Андрій Шевченко не може розраховувати відразу на декількох футболістів лінії атаки.

Не змогли прибути у збірну України два гравці Динамо – Віктор Циганков та Артем Бєсєдін. У футболістів травми.

Гравець англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко покинув табір збірної України перед грою з Фінляндією. Ярмоленко не встиг відновитися від травми.

Через коронавірус Шевченко не міг розраховувати на хавбека угорського Ференцвароша Ігоря Харатіна. Також травми зазнав півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко. Поєдинок Україна – Казахстан відбудеться 31 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу​