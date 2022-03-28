Есть плюсы и минусы, – Кличко о решении Усика покинуть Украину ради реванша с Джошуа

Александр Усик уехал из Украины во время войны и начал подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Владимир Кличко прокомментировал такое решение земляка.

Владимир Кличко: Это было непростое решение

Легенда бокса Владимир Кличко видит в таком поступке Александра Усика больше позитива, чем негатива. Кличко-младший отметил, что Усику будет очень сложно покинуть Украину, страдающую войной против России.

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Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было безусловно непростое решение. Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг, можно расценивать, скорее, с положительной, чем отрицательной стороны,

– сказал Кличко-младший.

А вот Василий Ломаченко не последовал примеру Усика. Украинский боксер отказался покидать защиту страны ради титульного боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

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