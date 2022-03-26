Хирн: Мы должны сесть с Александром Красюком и обсудить эти предложения

По словам Эдди Хирна, было 4 – 5 предложений для проведения поединка. Команда Джошуа во второй раз хотела провести бой против Усика в Великобритании.

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Также были предложения из США и ряда стран Ближнего Востока. Хирн заявил, что они должны поговорить с Александром Красюком, чтобы обсудить все подробности.

Команда Джошуа хочет провести поединок не позднее 2 июля.

Мы должны сесть с Александром Красюком и обсудить те предложения, которые у нас были, и выбрать, с каким из них нужно двигаться дальше. Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, позже - в первую субботу июля, 2 числа,

– сказал промоутер британского боксера.