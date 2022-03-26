Хирн: Мы должны сесть с Александром Красюком и обсудить эти предложения
По словам Эдди Хирна, было 4 – 5 предложений для проведения поединка. Команда Джошуа во второй раз хотела провести бой против Усика в Великобритании.
Смотрите также Усик рассказал о начале подготовки к реваншу против Джошуа: видеообращение
Также были предложения из США и ряда стран Ближнего Востока. Хирн заявил, что они должны поговорить с Александром Красюком, чтобы обсудить все подробности.
Команда Джошуа хочет провести поединок не позднее 2 июля.
Мы должны сесть с Александром Красюком и обсудить те предложения, которые у нас были, и выбрать, с каким из них нужно двигаться дальше. Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, позже - в первую субботу июля, 2 числа,
– сказал промоутер британского боксера.
- Александру Усику разрешили уехать из Украины во время военного положения. Боксер воспользовался такой возможностью и покинул родную страну для подготовки к поединку против Джошуа.
- Семья Александра поддержала боксера.
- Сам Усик впервые обратился ко всем после выезда из Украины. Боксер уверен, что от него будет больше пользы на ринге, чем с оружием в руках.