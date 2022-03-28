Екатерина Усик: Украина, я с тобой

Екатерина Усик, жена украинского боксера, находится в Чехии, но не забывает поддерживать родную страну хотя бы таким образом. Жена Александра Усика выложила фото из мирной акции в своих соцсетях.

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Екатерина прихватила с собой сине-желтое знамя. На фото видно, какое множество людей собралось на одной из главных площадей Праги.



Екатерина Усик / Скриншот со сторис

Перед этим в старости жена Александра записала видео, в котором призвала своих друзей и знакомых не волноваться за них. У семьи боксера все хорошо. Такое видео Екатерина записала после того, как сообщила, что в их дом в Ворзеле ворвалась русская.

Жене Усика безразлично за дом, она больше волнуется за своих соседей, которые не успели выехать из опасного места.

Напомним, что Усик получил разрешение выезда за границу ради подготовки к поединку против Энтони Джошуа. Александр воспользовался этой возможностью, объяснив свое решение в видеообращении.