Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс продолжает подготовку к бою против Майка Тайсона. Джонс-младший находится в бешеной физической форме перед поединком.

51-летний боксер Рой Джонс удивляет скоростью ударов и передвижением на ринге. Уже 28 ноября он сможет продемонстрировать все, на что способен в выставочном поединке против земляка. Ютуб-канал "FightHype.com" поделился роликом с тренировки.

Вот это суммы Тайсон – Джонс-младший: космические гонорары боксеров за бой

Физическая форма Джонса-младшего

Похоже, "Железному Майку" нужно хорошо изучить соперника, чтобы получить специальный пояс BC Frontline Battle, который изготовили для этого поединка. Сам 54-летний Майк перед боем похудел на 45 килограммов.

Кто окажется сильнее в 8-раундовом поединке станет известно уже в субботу, 28 ноября. Это выставочный бой, поэтому большая часть заработанных средств пойдет на благотворительность.

Боксеры сразятся без шлемов и проведут на ринге по 2 минуты в каждом раунде.

Поединок Майк Тайсон – Рой Джонс-младший будет транслироваться по системе PPV (плата за просмотр).

Начало противостояния в Украине около 4 утра по киевскому времени.

Тренировка Роя Джонса смотрите видео