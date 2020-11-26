Вже 28 листопада у поєдинку Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший фанати боксу зможуть дізнатись переможця. У виставковому бою дозволили нокаут.

Нокаут додасть шаленої цікавості цьому протистоянню легенд боксу. Про те, що Атлетична комісія штату Каліфорнії дозволила нокаут у бою розповів продюсер поєдинку Райан Кавана, повідомляє Yahoo.

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Раніше нокаут у цій сутичці був недозволений. Також боксери мали битись у шоломах, але цей момент також скасували.

"Нокаут дозволили. Ми чули, як хтось казав, що нокауту не буде. Але нокаут дозволений. Якщо піде кров, бій не зупинять", – заявив Кавана.

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