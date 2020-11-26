Якщо піде кров, бій не зупинять: у поєдинку Тайсон – Джонс-молодший дозволили нокаут
Вже 28 листопада у поєдинку Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший фанати боксу зможуть дізнатись переможця. У виставковому бою дозволили нокаут.
Нокаут додасть шаленої цікавості цьому протистоянню легенд боксу. Про те, що Атлетична комісія штату Каліфорнії дозволила нокаут у бою розповів продюсер поєдинку Райан Кавана, повідомляє Yahoo.
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Раніше нокаут у цій сутичці був недозволений. Також боксери мали битись у шоломах, але цей момент також скасували.
"Нокаут дозволили. Ми чули, як хтось казав, що нокауту не буде. Але нокаут дозволений. Якщо піде кров, бій не зупинять", – заявив Кавана.
Тайсон – Джонс-молодший: головне
- Вже 28 листопада боксери зійдуться на одному ринзі, щоб визначити сильнішого. Боксери битимуться без шоломів та проведуть на ринзі по 2 хвилини у кожному раунді замість традиційних 3-хвилинних раундів.
- Для поєдинку був виготовлений спеціальний пояс та випущений промо-ролик.
- Поєдинок буде транслюватися за системою PPV (плата за перегляд). Початок протистояння в Україні близько 4-ї ранку за київським часом.
- Спортсмени перебувають у чудовій формі. Фото та відео з тренувань вони залюбки закидають у власні акаунти в соцмережах. А перед боєм 54-річний Тайсон скинув 45 кілограмів.
- До бою у активі "Залізного Майка" 58 сутичок, у 50 з яких він святкував перемоги. Джонс в 75 боях здобув 66 перемог і зазнав дев'ять поразок.
- Майк Тайсон востаннє виходив на ринг у 2005 році і достроково програв Кевіну Макбрайду. Рой Джонс востаннє бився 2018 року й переміг Скотта Сігмона.
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