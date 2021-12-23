Селезнев возмутился действиями Сенькива, который решил написать заявление в полицию.

За что написал? За что? За угрозы? Я набил ему лицо? Нет. Хотеть – не значит сделать. Я что, не могу хотеть? Но я же не сделал этого! Я не понимаю этого,

– заявил Селезнев.

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По его словам, слова Сенькива о нем были неправдой, поэтому он требовал прощения.

"Если неправда – ты должен ответить, извиниться. Но если он трансгендер, то мне его извинения не нужны. Пусть не передо мной, перед командой извинится", – заявил футболист.

Хотя признает, что и его вина в этом скандале есть. Если бы он знал, что разговор записывается, то так бы не общался.

"С меня вины это не снимает. Я могу извиниться не перед трансгендером, а перед всей страной за то, что дети слышали эти маты. Если бы он сказал, что он меня пишет – все было бы по-другому", – убеждает Селезнев.