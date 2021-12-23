Селезньов обурився діями Сеньківа, який вирішив написати заяву в поліцію.

За що написав? За що? За погрози? Я набив йому лице? Ні. Хотіти – не означає зробити. Я що, не можу хотіти? Але я ж не зробив цього Я не розумію цього,

– заявив Селезньов.

Детальніше Хочу є**ло тобі набити, – Селезньов у грубій формі погрожував журналістові розправою

За його словами, слова Сеньківа про нього були неправдою, тож він вимагав вибачення.

"Якщо неправда – ти повинен відповісти, вибачитися. Але якщо він трансгендер, то мені його вибачення не потрібні. Хай не переді мною, перед командою вибачиться", – заявив футболіст.

Хоча визнає, що і його вина в цьому скандалі є. Але лише в тому, що нецензурну лексику почули діти. Хоча якби він знав, що розмова записується, то так би не спілкувався.

"З мене вини це не знімає. Я можу вибачитися не перед трансгендером, а перед усією країною за те, що діти чули ці мати. Якби він сказав, що він мене пише – все було б по-іншому", – переконує Селезньов.