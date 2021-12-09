Очередной скандал от Селезнева

У Селезнева возник конфликт с журналистом ютуб-канала ТаТоТаке Андреем Сенькивым. Нападающий обвиняет журналиста во лжи, якобы распространял информацию о нарушении футболистом дисциплины.

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Первые угрозы начали поступать еще 25 ноября.

Ты просто меня взял и оговорил. Просто из ничего. Ты меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я по-другому буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать,

– сказал футболист.

Уже 8 декабря к разговору присоединился главный тренер Миная Игорь Леонов. Он также обвинил Сенькива во лжи и заявил, что журналист делает такие материалы на заказ.

Селезнев: Я тебе таких лещей надаю

Футболист снова позвонил Андрею и снова начал угрожать.

"Ты сам не знаешь, на кого я кричал. Я кричал на тренера? Выходит, ты лжец, ты п***абол. Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с**а, на***й надаю. Я тебе клянусь. С**а, тебе звонили, а ты об***ался", – сказал футболист.

В последнем разговоре с журналистом Евгений отметил, что хочет лично встретиться с ведущим и посмотреть ему в глаза.

"Вот честно, знаешь, что я хочу? Е***о тебе набить. Это можно будет сделать? В Киеве мы увидимся с тобой? Ты языком своим имеешь право болтать, а за поступки мужские не можешь", – добавил форвард

Видеозапись разговора