Разбитая губа

В среду, 25 ноября, Минай сыграл против Колоса перенесенный матч чемпионата. Селезнев в этой игре вышел в старте, но после перерыва был заменен. Во время трансляции матча в кадр попало то, что верхняя губа у Селезнева была разбита.



Евгений Селезнев с разбитой губой / Кадр из трансляции

Ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сеньков заявил, что Селезнев нарушает режим в клубе. Одно из таких нарушений произошло после того, как Селезнев забил гол Ингульцу. После этого он поехал развлекаться.

"Была драка, в которой Селезнев пострадал. Видно, что с верхней губой Селезнева что-то не так. Это как раз результат того, что произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Он утром приехал на тренировку, и тренировки не провел", – рассказал Андрей Сеньков.

Стоит внимания Так рекорд не побить: эпический промах Селезнева в матче УПЛ-видео

Тренировки с боксерами

Главный тренер Миная Игорь Леонов опроверг эту информацию.

"Хотя Селезнев – капитан команды, но в Минае нет неприкасаемых. И если бы я имел информацию, что Евгений нарушил спортивный режим, то он был бы серьезно наказан. А это все слухи. Впрочем, на днях Селезнева таки оштрафовали за то, что тренировался вместе с боксерами. Повторяю, относительно выполнения своих обязанностей у меня к нему нет претензий", – заявил Игорь Селезнев.

Стоит добавить, что Селезнев немало времени уделяет боксу. В его аккаунте в инстаграм немало видео с таких тренировок.