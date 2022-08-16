Еще одна медаль от олимпийского призера
Лишь 13 августа Елена Старикова завоевала "серебро" в гите, как уже через три дня снова поднялась на пьедестал чемпионата Европы, пишет 24 канал.
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Олимпийский призер пробился в финал в кейрине, где в контактной борьбе завоевала "бронзу".
Соперничество у украинки было очень мощным. Среди претендентов на победу были Матильда Гросс, Лея Фридрих, Урсула Лось, Ники Дегрендель и Софи Кейпвелл.
К счастью, Стариковой удалось продемонстрировать характер и в жарком заезде вырвала медаль. Победительницей стала немка Лея Фридрих.
Интересно, что именно Фридрих наша велогонщица одолела в четвертьфинале спринта на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Елена Старикова – бронзовый призер Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене.
Призерки кейрина
- Лея Фридрих (Германия)
- Урсула Лось (Польша)
- Елена Старикова (Украина)
Напомним, что в 2020 году украинская велогонщица стала чемпионкой Европы в кейрине.