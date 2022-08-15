Успешно защитил звание чемпиона

Титулованный украинский скалолаз Даниил Болдарев сумел защитить звание чемпиона Европы, которое получил в 2020 году. 30-летний спортсмен в финале по скоростному скалолазанию победил поляка Мартина Деньски, пишет 24 канал.

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По пути в золотой финал украинец одолел соперников из Австрии, Италии и Франции. Как раз француз Гийом Моро стал бронзовым призером Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене.

Болдырев воспользовался ошибкой поляка в финале и поднялся на немецкую вершину. Даниил не стал сдерживать эмоции радости.

Напомнил миру о войне в Украине

После того как его спустили на землю и сняли страховочный трос, Болдырев напомнил немцам и всей Европе о войне в его родной стране против безжалостного врага.

Даниил поблагодарил Деньских за борьбу и поднял к горе его руку перед собравшимися на соревнованиях болельщиками. Поляк только второй.

Украинский скалолаз вытащил белую футболку с картой Украины, а посередине была надпись на английском "Proud to be Ukrainian" (в переводе на украинку - "Гордый быть украинцем"). Этот момент сорвал местные овации.



Болдырев – чемпион Европы / Фото Getty Images

Отметим, что перед началом финала, когда скалолазы делали последние приготовления перед стартом, в трансляцию попали слова поддержки кого-то из украинских фанатов: "Даня, давай".

Видео финала по скоростному скалолазанию