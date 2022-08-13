Первая награда на велотреке

Наша велогонщица стала второй в гонке на время. Этот старт стал для Елены Стариковой вторым в Мюнхене. До этого олимпийский призер в Токио-2020 выступал в команде в женском спринте, финишировав в пятерке лучших, пишет 24 канал.

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Старикова вышла на корт предпоследней. Елена классно преодолела дистанцию ​​в хите (гонке на время), сдвинув с первого места Мириам Вече. Итальянка не сдерживала эмоций, ее разочарование читалось у нее на лице.

26-летняя велогонщица из Украины не стала праздновать. Последней на корт выходила местная любимица Эмма Гитце, которая меньше, чем на секунду опередила украинку. Поэтому в этот день на церемонии награждения звучал гимн Германии.

Елена Старикова – серебряный призер Мультиспортивного чемпионата Европы-2022, который принимает немецкий Мюнхен.

Вече поднялось на третье место пьедестала.

Тройка призерок (в секундах)

Эмма Гинце (Германия) – 32.668 Елена Старикова (Украина) – 33.043 Мириам Вече (Италия) – 33.434

Для Елены Стариковой это вторая награда в "хите" на 500 метров. Первую получила в 2019 году на Европейских играх в Минске, и это было тоже "серебро".

К слову. Старикова принесла Украине уже четвертую медаль Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене. Остальные три награды украинцы завоевали в академической гребле.