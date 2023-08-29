Все ради победы: тренер Беринчика назвал сумму, которую удалось собрать для ВСУ

Тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика Егор Голуб активно помогает украинским военным на фронте. Благодаря благотворительным аукционам его команде удалось собрать внушительную сумму.

После начала полномасштабной агрессии России представители украинского спорта приняли участие в волонтерской деятельности. Активно помогает нашим военным на передовой тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика Егор Голуб.

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Голуб: Сейчас все должны помогать

Благодаря благотворительным аукционам Голуб и Беринчик собрали уже 17 миллионов гривен для военного подразделения "ГОНОР".

"Мы уже собрали для военных 17 миллионов гривен. Это 500 тысяч долларов. Я эту сумму в руках не держал, поэтому до конца ее даже не осознаю. Но я считаю, что помогать должен каждый, и хорошо, когда человек даже бросает 5 и 10 гривен, ведь даже такие мелочи помогают давать результат.

По факту должно быть немного больше денег, ведь были случаи, когда люди покупали перчатку, которая стоила, например, 30 тысяч гривен, а они сбрасывали 60 тысяч. Некоторым людям все равно на лоты , они просто знают, что такое подразделение "ГОНОР", что эти ребята делают на фронте, и делают себе музей, что они помогали им. Я считаю, что сейчас все должны помогать, ведь наша страна переживает очень тяжелое время", – сказал Голуб.

Егор Голуб и Роман Зозуля / instagram.com/iegor_golub