Беринчик провел все 12 раундов в бою против шведа Энтони Игита. Судейские записки были в пользу боксера из Украины, все судьи единогласно отдали победу Денису – 117:111, 115:114, 116:112, сообщает 24 Канал.

Подробнее о поединке Денис Беринчик победил в андеркарде боя Александра Усика и защитил пояс WBO International

Беринчик: Это все для того, чтобы почтить память тех ушедших героев.

Денис защитил свой пояс WBO International. После успешного поединка Беринчик напомнил миру о войне в Украине и признался, что бой против Игита будет очень непростым.

Также украинский боксер несколько раз повторял украинский лозунг "Слава Україні!" и поблагодарил ВСУ.

Это все для того, чтобы почтить память ушедших героев. На нашей земле проливается кровь. Российская Федерация в настоящее время агрессор. Слава Украине. Бой был непростой. Мой оппонент Игит – опытный боец. Шагаем по ступенькам и ожидаем бой за титул чемпиона мира. Слава Украине. Спасибо нашим защитникам ВСУ,

– сказал Беринчик.

Отметим, что в андеркарде боя Усик – Дюбуа свои победы одержали Чеботарь, Харциз и Лапин.