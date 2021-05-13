Украинская феерия в Серии А
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты. Атакующий полузащитник уже на 22-й минуте отблагодарил тренера за доверие результативной передачей.
Вот это да Малиновский возглавил рейтинг лучших ассистентов Серии А
Украинец провел хороший поединок и был одним из самых заметных на поле. Даже замена на 59-й минуте не помешала футболисту получить одну из лучших оценок среди всех участников поединка. Авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца, поставив ему 7,6 балла. Это вторая оценка в составе обеих команд. Больше получил только автор первого гола в матче Луис Муриэль – 7,9.
Аталанта – Беневенто: оценки игроков / Скриншот с WhoScored
- В этом сезоне во всех турнирах Малиновский сыграл за бергамовцев 40 поединков, в которых отметился 8 голами и 11 ассистами. В последних 9 встречах Руслан не уходит с футбольного поля без результативных действий.
- Украинский футболист превращается в одного из лидеров команды. Благодаря такой игре трансферная стоимость полузащитника резко выросла. Об этом говорят итальянские СМИ, которые приятно поражены результативностью лидера сборной Украины.
- Больше всего Малиновским интересуется Интер, но помехой трансферу может стать финансовая часть переговоров. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера украинского футболиста в 21 миллион евро. А вот Аталанта готова отпустить футболиста за вдвое большую сумму.